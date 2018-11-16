Engelli vatandaşlar, hobi bahçelerini çok sevdi

İzmir'in Buca ilçesinde, örnek projelerinden biri olan gösterilen Engelsiz Hobi Bahçeleri'nde kış sezonu hasadı başlarken, iki etap halinde 14 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen bahçeler, engelli vatandaşların tarımla buluşmasını sağlıyor. Vatandaşlarsa ürünlerine adeta gözü gibi bakıyor.

Buca ilçesinde, Engelsiz Hobi Bahçeleri projesinde engelli vatandaşlar, projeyi çok sevdi. Buca Belediyesi Engelliler Merkezi'nin özel donanımlı araçlarıyla haftada üç gün hobi bahçesini ziyaret eden engelli vatandaşlar, toprakla buluşup, hem eğitim görüyor hem de mevsimlik ürünlerin bakım ve dikimini yapıyor. Kendi elleriyle diktikleri sebze ve meyve fidelerine gözleri gibi bakan engelli vatandaşlar, kullanımlarına uygun olarak düzenlenen alanda tarımla ilgilenip, ürün yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Buca Belediyesi'nin "Engelsiz Buca" oluşturma çalışmaları sonucunda hayata geçirdiği projede kış sezonununda ilk hasadı yapıldı. Zihinsel ve bedensel engelli vatandaşların yanı sıra Alzheimer hastalarının toplumsal yaşama katılımına yönelik hayata geçirilen projede, sebze ve meyvelerin yanında aromatik bitkiler de yetiştiren engelli vatandaşlar emeklerinin karşılığını aldı. Engelliler, kendileri için özel olarak oluşturulan bahçelerden kendi elleriyle büyüttükleri ürünlerini toplamanın keyfini yaşadı. Kış aylarının başlamasıyla sebze ve meyvelerin yanında şifalı aromatik bitkilerde yetiştiren vatandaşlar, Buca Belediyesi Engelli Merkezi'nin desteğiyle bahçelerine gidip; ıhlamur, biberiye, nane, limon melisa gibi onlarca çeşit şifalı bitkiyi toplayıp, bakımlarını gerçekleştirdi.

Ürünlerini kendi elleriyle toplayıp, topraklarına bakım yapan vatandaşlar, kendilerini doğayla buluşturup, tarım yapabilmelerine olanak sağlayan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'ya da teşekkür etti.