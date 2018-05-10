Engelliler Haftası Aliağa’da etkinliklerle kutlanıyor

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği tarafından hazırlanan program, Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir’in Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki programa Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa Belediyesi Meclis Üyeleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren program, Engelsiz Park Kafe’deki gösterilerle devam etti.

"İlçemizde yaşayan engelliler biraz daha şanslı"

Gösteriler öncesinde günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı İbrahim Erdemir yaptı. Erdemir konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gözlerinizin görmediğini, doğadaki bin bir rengi keşfedemediğinizi; ya da yürüyemediğinizi, gönlünüzce koşamadığınızı, fikirlerinizi ifade edemediğinizi, tek başına yemek yiyemediğinizi, sevdiklerinizin sesini duyamadığınızı hiç düşündünüz mü? Bugün gündeme gelen bizler işte her gün böyle yaşamaktayız. görevleri arasında yer almakta ve bu konuda birçok çalışmalar yürütülmektedir. Diğer bölgelerde yaşayan engellilere oranla ilçemizde yaşayan engelliler biraz daha şanslıyız. Gerek kaymakamımızın gerek belediye başkanımızın ve gerekse daire amirlerimizin engellilere karşı göstermiş olduğu hassasiyet ile bizler sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer alma imkanı bulmaktayız. Eğitim öğretim el becerileri geliştirmekte ve rehabilitede üst seviyeleri yakalama derecesindeyiz. Bölgemizin sanayi bölgesi olması avantajı ile istihdam da diğer bölgelere göre çok iyi durumdayız. Sanayide istihdam edilemeyen özel gereksinimli bireyler hariç diğer engel gruplarında işsizlik oranı nerede ise sıfır noktasındadır” dedi.

Erdemir’in konuşmasının ardından görme engelli oğlu için şiir okuyan Leyla Albayrak katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Engelli öğrenciler Berkay Subaşı ve Orkun Albayrak’ın şiirleri sonrasında, engelli bireylerin eğitiminde ve gelişiminde katkı ve destek sağlayan isimlerle birlikte, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Fuat Yalvaç, Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, Milletin Ekibi adına Ekip Sorumlusu Şeyda Oyucu ve Sport House protokol üyeleri tarafından plaketle ödüllendirildi.

Plaket töreni sonrasında TÜPRAŞ Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Engelliler Derneği Folklor ekibi gösterilerini gerçekleştirdi. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin özel dans gösterileri ve Bursa yöresi halk oyunları gösterisinin ardından Mehmet Saka İlkokulu öğrencilerinin “Ateş Böceği” ve “Türkiyem” şarkıları ile program sona erdi.