Engellilere ahşap süsleme kursu

Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler için Beydağ Halk Eğitimi Merkezi tarafından Beydağ İmam Hatip Lisesi binasında ’Dekoratif Ahşap Süsleme’ kursu açıldı. Üç öğrencinin katıldığı kursta, öğrenciler eğlenerek kendilerini geliştiriyor ve çeşitli ürünler ortaya koyuyor. İki aylık kursta öğrenciler ve velileri eğlenceli vakitler geçiriyor. Kurs öğretmeni Leyla Çakan, çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirirken; Beydağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sunullah Desticioğlu, eğitimde engelin olmayacağını ve tüm Beydağ halkına hizmet verdiklerini belirtti.