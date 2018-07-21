Engellilere istihdam, doğaya destek

Belediye, bünyesinde sadece zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdam edileceği Kompost ve Solucan Gübre Tesisi’ni Eylül ayında açıyor. Engelli bireyleri çalışma hayatına kazandıracağı gibi 5 yıl çalıştıktan sonra emeklilik imkanı sağlayacak Tesis, kimyasal içermeyen dünyanın en kaliteli gübresini üreterek doğaya da büyük bir katkı sağlayacak.

Buca Belediyesi bir ilke daha imza atıyor. Bir belediye tarafından yapılan ve bünyesinde sadece engelli vatandaşların istihdam edileceği ve çevreci kimliğiyle ön plana çıkan Buca Belediyesi Kompost ve Solucan Gübre Tesisi inşası tamamlandı. Buca Belediyesi ve Ege Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (EGETEKO) işbirliği ile hayata geçirilen Tesis, engelli istihdamının yanı sıra geri dönüşüm ve Buca’nın yeşil doğasının canlandırılmasında kullanılacak gübre üretimi ile sosyal belediyecilikte çığır açacak.

Korumalı İşyeri niteliğindeki tesiste Buca’da oturan zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlar istihdam edilecek. Tesiste çalışacak 12 kişiden 9’unu oluşturacak engelli vatandaşlar, 5 yıl çalıştıktan sonra emekli olabilme şansı yakalayacak. Çalışma hayatına atılmadan önce Buca Belediyesi ve EGETEKO işbirliğiyle uzman eğitmen kadroları tarafından verilen eğitimlere katılan engelli personel, yepyeni bir hayata atılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye’de bir ilk

Tesiste incelemelerde bulunan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Türkiye’de ilk defa sadece engellilerin istihdamıyla üretim yapacak özel tesisi Buca’ya kazandıracak olmaktan gurur duyduklarını, 2 haftalık dilimde makinaların yerleştirilmesinin ardından Eylül ayında açılış yapacaklarını müjdeledi. Dünyanın en kaliteli, en verimli ve en pahalı gübresini Buca’da üreteceklerini vurgulayan Başkan Piriştina, “Engelli vatandaşlarımızı üretime kazandırıp emeklilik hakkına kavuştururken, ekonomiye ve doğaya büyük katkı sağlayacak üretimimizle tüm ilçeleri en kaliteli gübreyle tanıştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

9 bin 830 metrekare arsa üzerine yapılacak

Buca Kaynaklar’da 9830 metrekare alanda projelendirilen tesis, 3 ayrı bina halinde toplam 249 metrekarelik kapalı alanda konumlanıyor. 135 metrekarelik kapalı alanda pazar atığı ve hayvan gübresi stok alanları, kompost ve solucan gübre üretim alanları yer alırken, 75 metrekarelik idari binada ise idari ofisler, yemekhane, engelli tuvaletleri bulunuyor. Tesisin içinde oluşturulan 39 metrekarelik kapalı bölümünde ise duş ve 3 adet soyunma kabini yer alıyor.

Çevreye ve ekonomiye dost tesis

Doğaya saygılı kimyasal içermeyen kompost ve solucan gübre üretimi yapılacak Tesis, organik çöplerin geri dönüştürülmesi ile ekonomiye katkı sağlarken, üretilen gübre tarım alanlarında ve Buca’nın yeşil alanlarının gübre ihtiyacını karşılayacak. Tesiste, Buca pazarlarından toplanan sebze ve meyve atıkları ile solucan gübresi üretimi, park ve bahçelerden toplanan budama ve çim atıkları ile de kompost gübre üretimi yapılacak. Tesiste ayrıca organik tarım bahçeleri de oluşturulacak. Engelli vatandaşların çalışacağı organik tarım bahçelerinde, domates, biber, patlıcan ve süs bitkilerinin üretimi yapılacak.