Engellilere istihdam sağlayacak tesis için eğitimler başladı

Buca Belediyesi’nin, Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (EGETEKO) işbirliğiyle gerçekleştireceği Solucan Gübresi Projesi için geri sayım başladı. Kaynaklarda tahsis edilen arazideki binaların yapımını bitiren Buca Belediyesi, pazar atıkları ile park-bahçelerden çıkan yeşilliklerin solucan gübresine dönüştürüleceği tesiste çalışacak olan engellilerin eğitimine başlandı.

Buca Belediyesi Kent Konseyi Salonunda ziraat mühendisi Belkız İkbal Üner tarafından verilen eğitime 20 engelli gencin katıldığını belirten, EGETEKO Başkanı Tülay Yenici, “4 ay sürecek eğitimlerin 10 günü teorik olarak belediye salonunda gerçekleşecek. Eğitimler daha sonra Buca Belediyesi’nin binalarını yaptırdığı Kaynaklar’daki tesiste devam edecek. Gençler burada pratik olarak solucan gübresi nasıl elde edilebileceğini öğrenecek. Eğitim aldıkları her gün için İşkur tarafından 25 TL ücret ödenecek. 4 ay sürecek kursların sonunda işin uzmanı olduklarını belirten sertifika verilecek. Bu gençlerden ilk etapta 8’i Solucan Gübresi Tesisimizde işe başlayacak, daha sonra kapasite arttıkça ilave çalışanlar eklenecek. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde Türkiye’ye örnek olacak bir tesis hayata geçiyor. Bu gençler korumalı işyerinde çalışarak önce aş, iş sahibi olup daha sonra emekliliklerini hak edecek. Başkan Piriştina, Organik tarımda kullanılacak Solucan Gübresi Tesisi için gerekli 100 kasa solucanı bile satın alıp getirtti. Makinaların siparişini verdi” dedi.

“Örnek olacak”

Eğitimlere EGETEKO Başkan Vekili ve Karabağlar Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Abdülsamet Baskak’ın da katıldığını belirten Tülay Yenici, “Özel Eğitim Uzmanı Güven Aksaray da engelli gençlerin eğitimden tam olarak yararlanabilmeleri için çaba gösteriyor. Projenin bu aşamaya gelmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Buca Belediyesi’nin bu duyarlı hareketi umarız diğer belediyeleri de harekete geçirir ve zihinsel engelli gençlerimiz tüketici olmaktan çıkıp üretici hale gelir. Solucan Gübresi Tesisiyle kentin atıklarını organik gübreye dönüştüreceğiz. EGETEKO ve Buca Belediyesi’nin işbirliğiyle çevreye duble yarar sağlayacağız” dedi.