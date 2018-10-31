Engelsizmir Kongresi ve Fuarı başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Engelsizmir 2018 Kongresi ve Fuarı, 'Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam' ana temasıyla 1 Kasım'da (yarın) başlıyor.

Engellilere ilişkin farkındalık oluşturmak ve yaşadıkları sorunlara çözümler üretmek amacıyla 2013 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası kongresini düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Engelsizmir' adını verdiği bu önemli organizasyonun üçüncüsüne ev sahipliği yapıyor. 2013'te 'Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri' ismiyle düzenlenen ilk kongrenin sonucunda “Kırmızı Bayrak” uygulaması Türkiye'ye kazandıran İzmir'in yerel yönetimi, ikinci kongreyi “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ismiyle 2016 yılında düzenledi. Bu kongre sonunda, yine Türkiye'de bir ilk olan 'İzmir Engelli Farkındalık Merkezi' ortaya çıktı.

Başlangıcından bu yana iddialı bir şekilde devam eden Uluslararası Engelsizmir Kongresi'nin üçüncüsü, “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” ana teması altında 1-3 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Türkiye'den engelli çalışmalarıyla öncü olmuş isimlerin seminerler yapacağı, atölye çalışmaları ile sergilerin yer alacağı, firma temsilcilerinin engelli bireylerle iş görüşmeleri gerçekleştireceği Kongre ve Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek.

Engelsiz üretim modelleri konuşulacak

Engelsizmir 2018 Kongresi ve Fuarı'nın temel amacı, "engellilerin istihdamına yönelik engelsiz üretim modelleri, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan örnekler üzerinden incelemeler yapmak" olarak belirlendi. Bunun yanında kongrede, engelsiz üretim modelleri, istihdam konusundaki farklı ve yararlı uygulamaların İzmir'e uyarlanması konusu tartışılırken, ayrımsız bir yaşamın koşulları da gündeme getirilecek. Amerika, Almanya ve Türkiye'den alanında tanınan uzmanların yer alacağı ve atölyelerin de gerçekleştirileceği kongre; araştırmacılar, uygulamacılar, aileler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ile yerel yöneticileri bir araya getirecek.

İŞ'le buluşma noktası

Kongre teması gereği, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü'nün desteği ile farklı sektörlerden 100'e yakın firma “İş'le Buluşma Noktası”nda yer alacaktır. Engelli vatandaşlarımız özgeçmişlerini firmalara verebilecek ve firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirilebilecektir.

Atölye çalışmaları

Engelli kullanımına uygun olarak hazırlanacak A Holü'nde 28 atölye çalışması gerçekleşecek. Uygulama, sanat ve spor adı altında gerçekleşecek atölyelerde kurabiye yapımından spora, teknolojiden giysi tasarımına, afet farkındalıktan görme engelliler için tasarım atölyesine kadar birçok farklı etkinlik yer alacak.

FARKLIBand Orkestrası

Kongrede ayrıca, "EN-GEL-LE-ME" adıyla düzenlenen Ulusal Kısa Film Yarışması, "Engelleri Kaldıralım" Ulusal Karikatür Yarışması ve "Mahalle Afet Örgütü Modeli" Proje Yarışması'nın ödülleri dağıtılacak. Girişimcilik İş Modeli Proje Yarışması sunumlarının da yapılacağı 3. Uluslararası Engelsizmir Kongresi'nde, Müzikolog Dr. Aydın Öğüt tarafından kurulan FARKLIBand Orkestrası sahne alacak.