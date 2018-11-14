Ensari Bulut, ölümünün 9. yılında unutulmadı

Çiğli Belediyesi'nin 9 yıl önce vefat eden belediye başkanı Ensari Bulut, Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri başında ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anıldı.

Çiğli Belediye Başkanlığı görevini yürütürken hayatını kaybeden Ensari Bulut'un ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. Bulut için Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Ailesi ve sevenleri tarafından anılan Ensari Bulut'un kabri, tören sırasında karanfillerle donatıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Başkan Bulut'un kabri başında yaptığı konuşmada, Bulut'un Çiğli'ye önemli hizmetleri olduğunu belirterek, "9 yıl önce aramızdan ayrılan merhum başkanımız görev yaptığı sürece Çiğli'ye ve Çiğli halkına önemli hizmetlerde bulundu. Çiğli'nin gelişimine devrimci, demokrat ve çağdaş bir kişi olarak katkı koydu; ama ne yazık ki görevi başında kendisini yitirdik. Kendisini saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Her yıl ailesi ve sevenleri ile beraber buraya gelerek anmamızı yapacağız. O gönlümüzde taht kurmuş kıymetli bir kişilikti. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

Ensari Bulut'un ağabeyi Hamza Bulut da, Çiğli'nin önemli bir hizmet adamını kaybettiğini belirterek, "Burada her yıl tören düzenliyoruz; bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Ensari Bulut; köyden yetişmiş, dişi ve tırnağıyla bir yere gelmiş bir hizmet adamıydı. Çalışkan, zeki, projeci bir kişiydi ve hizmetlerinin temelinde insana hizmet ön plandaydı. Çiğli halkı onu, o da Çiğli halkını çok sevdi" dedi.

Anma töreninin ardından Çiğli Belediyesi tarafından belediye binası önünde ve Kasaplar Meydanı'nda lokma döktürüldü. Başkan Hasan Arslan ile Ensari Bulut'un kardeşleri vatandaşlara burada lokma dağıttı.