Erdal Erzincan, türküleriyle gönüllerde taht kurdu

Birbirinden değerli eserleri bağlaması eşliğinde seslendiren Erdal Erzincan, gönüllerde bir kez daha taht kurdu. Çiğli halkı açık hava tiyatrosunu hınca hınç doldurdu. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden türkü ve deyişleriyle muhteşem bir geceye imza atan Erdal Erzincan bağlamasıyla yaptığı şelpeyle de büyük alkış topladı. Konsere katılan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve türkü severler müziğin ritmine bol bol eşlik etti. Çiğli halkı ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Erdal Erzincan, “Türküseverleri buradan selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum” dedi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da birbirinden değerli sanatçıları Çiğli’de müzikseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, “Bugün burada büyük bir ustayı ağırlamaktan ve siz değerli Çiğli halkıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin de bu muhteşem ilgisi bizleri çok mutlu etti” diye konuştu. Konserin sonunda Başkan Hasan Arslan, sanatçı Erdal Erzincan’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.