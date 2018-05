Ergenç’ten milletvekili adaylarına öneriler

Siyasilerin için her oyun kıymetli olduğuna dikkat çeken Liderlik Okulu kurucusu ve kişisel gelişim mentoru Erkut Ergenç, “Unutmamak gerekir ki siyasetçilerin en aktif halk ile buluştukları anlar seçim önü tarihleridir. Çoğu zaman halk siyasetçilerle başka bir zaman görüşme şansı bulamadığı için bu anlarda görüşleri ve sorunlarını dile getirmek ister. Çoğu zaman bu sorunlar tatsız olur ve bu nedenle bu anlar çoğu zaman gergin geçer. İşte bu noktada aktif dinleme yapmanız stresi azaltmak için iyi bir seçenektir. Muhatabınıza onu dinlediğinizi ilgilendiğinizi gösterin. Ona seni anlıyorum diyerek konuşmasına ve içini dökmesine izin verin. Unutmayın her bir oy sizin için kıymetlidir” dedi.

Not almanın da önemli olduğunu belirten Ergenç, “Etkili dinlemenin en önemli parçalarından biri de not almaktır. Halkın istek ve ihtiyaçlarını not almak hem proje üretmenizde hem de bazı cevaplar bulmanızda size yardımcı olacaktır. Fikirlerinin not alındığını görmek herkesin hoşuna gider. Ayrıca fikirlerin sahibi olan kişilerin iletişim bilgilerini alarak ileride onlara dönüş yapabilirsiniz. Seçimlerin yaz ayında olması nedeniyle yoğun seçim temposu sizi yoracaktır. Bununla birlikte sıcaklarda bunalacak ve terleyeceksiniz. Elbiseleriniz bu tempoya ayak uyduracak şekilde olmalıdır. Kışlık bir takım elbise ile 3 saatte havlu atabilirsiniz. Yanınızda yedek kıyafet ve iç çamaşırı bulundurmanızı da tavsiye ederim” diye konuştu.

“Yoğun tempo ve sıcaklarla uğraşırken bir de hazım problemi yaşamayın” diyen Ergenç, “Bu nedenle hafif beslenin her gittiğiniz yerde bir şeyler yemek zorunda değilsiniz, ikramları reddetmeyin ancak tıka basa da yemeyin. Bol bol çay içmek zorunda kalabilirsiniz bu nedenle her çay ve kahve sonrası mutlaka su içmenizi öneriyorum. Seçim ortamlarında mutlaka gerginlik olur. Provokasyonlara gelmeyin. Kavgalardan uzak durun. Adli bir olaya karışıp seçim öncesi partinize zarar vermek istemezsiniz. Hele ki sonrasında başarısızlık size kalabilir bunu istemezsiniz. Seçimler vaatler dönemiyle başlar. Yapacaklarınızı ve projelerinizi öncesinden hazırlayın ve detaylandırın. Dersinize iyi çalışın. İnsanlar yeni şeyleri sever ve olumlu şeyleri duymak ister. Olumlu olun pozitif bir ortam oluşturun. Bol bol gülümseyin” dedi.

“Dedikodu yapmayın”

Ergenç, şunları söyledi: “Siyasette en çok yapılanlardan biri de karşı tarafı kötülemektir. Evet iş yapar ancak başarılı insanların özelliklerinin başında başkalarıyla değil kendileriyle ilgilenmeleridir. Siz kendinizi anlatın. Merak etmeyin diğerlerini herkes iyi biliyor. Unutmayın Siz başkalarını kötüledikçe karşınızdakini onun tarafına itersiniz, insanoğlu içten içe mağduru savunmaya eğilimlidir. Milletvekilleri ya da parti teşkilatları önemli görevdeki önemli insanlardan oluşur. Ancak bu sizi daha önemli yapmaz. Seçimlerdeki en önemli kişi oy verendir. Mütevazı olun. Sıcak ve samimi olun yer yer onları şaşırtın. Seçim dönemleri teşkilattaki herkes için iyi birer fırsattır. Seçim döneminde aday olmasanız ya da seçilemeyeceğiniz kesin olsa bile olağanüstü çalışın. Size görev verildiğinde neler olacağını onlara gösterin. Unutmayın başaranlar asla vazgeçmeyenlerdir.”