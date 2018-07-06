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06 Temmuz 2018 14:01

Erik para etmeyince ağaçları kesip başka alanlara yöneldiler

İZMİR (İHA) – İzmir’de, erik mevsiminin ilk ürünlerinden papaz eriği, para etmediği gerekçesi ile tarlalardan kaldırılmaya başlanırken, üreticiler, erik ağaçlarını kesip başka bir alana yöneliyor.

Erik para etmeyince ağaçları kesip başka alanlara yöneldiler

06 Temmuz 2018 14:01


Ödemiş ilçesinde, üretimi yoğun olarak yapılan papaz eriğinde birkaç yıldır fiyatların düşük olması, papaz eriğinin de sonunu getirmeye başladı. Ödemiş’te birkaç yıldır istediği fiyatı bulamayan üreticiler, çareyi papaz ereği ağaçlarını kesip yeni türlere yönelmekte buldu. Fiyatların üç-beş yıldır tarlada 3-4 lira civarında seyrettiğini belirten erik üreticileri, yaz mevsiminin ilk meyvelerinden olan papaz eriğinde umdukları fiyatları bu yıl da bulamadıklarını söyledi. Kaymakçılı erik üreticisi Erol Yaşayan, üreticinin bu yıl papaz eriğinden vazgeçmeye başladığını belirterek, "Fiyatlar üreticiyi memnun etmedi. Her şeye zam gelirken erik fiyatları yerinde sayıyor. Hazmı kolaylaştırdığı bilinen papaz eriği, yaz mevsimin ilk ürünleri arasında yer alır. Fakat fiyat düşük olunca üretici çareyi ürün değiştirmekte buluyor" dedi.




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