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09 Haziran 2018 12:22

Erkek meslektaşlarının arasında hedefi 12’den vuruyor

Yaklaşık 10 yıldır orman muhafaza memuru olarak görev yapan Abru Meryem Tuna, İzmir’in Menderes ilçesinde orman muhafaza memurlarının yıllık silah ve atış eğitimleri sırasında attığını vurmasıyla dikkat çekti.

Erkek meslektaşlarının arasında hedefi 12’den vuruyor

09 Haziran 2018 12:22


İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 188 orman muhafaza memurunun 3 tanesi kadın. Yaklaşık 10 yıldır orman muhafaza memuru olarak Karadeniz’de çeşitli bölgelerde görev yaptıktan sonra 2,5 yıldır da Menderes Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan Ebru Meryem Tuna, her yıl düzenli olarak yapılan silah ve atış eğitimleri sırasında gerek silah tutuşu ve silaha olan hakimiyeti, gerek de gerçekleştirdiği toplam 20 atışta yüzde 85’lik isabet oranıyla emniyet mensubu eğitmenlerinin ve meslektaşının takdirini kazandı.


İşin doğası gereği orman muhafaza memurluğunun erkek egemen bir meslek olduğunu, binlerce hektarlık açık alanda zorlu arazi şartlarında 7 gün 24 saat esasına göre yağmur çamur demeden görev yapıldığını söyleyen Ebru Meryem Turna, doğayı ve ormanları çok sevdiği için bu mesleği tercih ettiğini ifade etti. Evli ve 5 yaşında bir kız annesi olan Turna, kızına da doğa ve orman sevgisini aşılamaya devam ettiğini, görevi dışında kızı ve eşi ile birlikte ormanda vakit geçirmeyi çok sevdiğini anlattı. Turna, kızının da ileride doğa ile baş başa kalacağı bir meslek alanında çalışmasını istediğini sözlerine ekledi.




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