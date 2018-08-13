’Erkekler, Futbol ve Dahası’ Aliağa’da sahnelenecek

17 Ağustos Cuma günü Açıkhava Tiyatrosunda sahnelenecek olan oyun saat 21.15’te başlayacak.

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Aliağa’da Tiyatro Günleri" tüm hızıyla devam ediyor. Her cuma akşamı Açıkhava’da sahnelenen oyunlar Aliağalılara tiyatro keyfini doyasıya yaşatıyor.

Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro günlerinde bu hafta sevilen oyuncular Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın rol aldığı ’Erkekler, Futbol ve Dahası’ adlı komedi oyunu izleyicisine kahkaha dolu bir gece yaşatacak. Senaryosu Yunus Emre Gümüş’ ait olan oyunun yönetmenlik koltuğunda Engin Alkan yer alıyor.

Oyunun davetiyelerinin ise 13 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası giriş katında yer alan Hilal Masa biriminden ücretsiz olarak temin edilebileceği kaydedildi.