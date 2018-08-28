Erkeklerin üçte ikisi genetik kel

Bunun tersinin de olabileceğini söyleyen Gülgör, “Bununla birlikte ailenizden birinin kel olması, sizin de kel olacağınız anlamına gelmez. Genler kuşak atlayabilir” dedi.

Özel Gazi Hastanesi Saç Ekimi Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, erkeklerin en büyük korkularından biri olan saç dökülmesi hakkında konuştu. ‘Erkek tipi kellik’ oluşumundan bahseden Gülgör, dökülmenin genellikle başın üstündeki yuvarlak bölgede ve her iki yanda başladığını söyledi.

Genellikle orta yaşlarda saç dökülmesinin ortaya çıktığının altını çizen Gülgör, “Erkeklerin yaklaşık üçte ikisi ailelerinden geçen genetik bir durum olan erkek tipi kellik yaşarlar. Bununla birlikte ebeveynlerimizden birinin kel olması sizin de kaderiniz belli olduğu anlamına gelmez. Genler kuşak atlayabilir. Bununla birlikte tersi de olabilir. Erkek tipi kellik genellikle kısım kısım ortaya çıkmaya başlar. Kafa derisinin önünde, her iki yandan saç çizgisinde ya da tepede başın üstünde yuvarlak bölgedeki saçların kaybı ile başlar. Saç dökülmesi 20 yaşından önce de görülebilir fakat çoğu zaman orta yaş ile başlar. Diğer yönden sağlıklı erkeklerin saçlarını niçin kaybettikleri hâlâ bir sırdır. Bazı araştırmacılar erkeklik hormonunun saç köklerini küçülterek saç gelişimini engellediğini inanır" diye konuştu.

“Sorun tamamen genetik”

Erkeklerde saç dökülmesinin tamamen genetik bir sorun olduğunu vurgulayan Gülgör, "Bir erkek genetik olarak kelliğe şifrelenmiş kaderini değiştirmesi en azından şimdilik mümkün değildir. İleride gen mühendisliği bu sorunla baş etmeyi başarabilir. Erkeklerde saçlı deride reduktaz enziminde aşırılık varsa eğer testler ondan normalin üstünde dihidrotestosteron değişim olur. Ve bu da saç dökülmesine yol açar” dedi.

"Teselli bir çözüm yöntemi değil"

İnsanların her şeye teselli aradığına işaret eden Gülgör, "Erkeklerden erkeklik hormonu testosteron miktarı fazla olduğu için saçlarının döküldüğünü söyleyenler olur. Kulağa hoş gelse de bunun gerçekle bir ilişkisi yoktur. Erkeklerin yüzde yetmişi daha 50 yaşına gelmeden saçlarının yarısının döküldüğüne şahit olur" ifadelerini kullandı.