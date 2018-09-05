Erkekliğe ilk adımı "Vatan"la attılar

Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilciliği’nin, "Bir çocuğu da sen sevindir" konseptiyle düzenlediği sünnet şöleni, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Şölenin açılış konuşmasını yapan Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Serdar Tüzün, "Başta İzmir olmak üzere tüm Ege’de her zaman ihtiyacı olanların yanındayız. Bugün yüz evladımızın ilk mürüvvetini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün onların bu mutluluğuna destek olan tüm dostlarımıza, organizasyonda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Anne ve babalardan vatanlarını seven çocuklar yetiştirmelerini isteyen Yılmaz, "Bizler, ’Vatan mevzu bahisse, gerisi teferruattır’ diyen ataların oğulları, kızları, torunlarıyız. Bu desturu ilke edindik. Siz değerli anne ve babalarda geleceğin nesillerini yetiştiriyorsunuz. Sizlerden tek isteğim onlara vatan sevgisini aşılamanız. Birlik ve beraberliğimizi sevdirmeniz. İnşallah onlarda bu desturu çocuklarına aktarırlar" diye konuştu. Şölene destek veren kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı plaket takdiminin ardından sahne alan Tepecik Senfoni Orkestrası, adeta müzik ziyafeti çekti. Sünnet çocukları, aileleri ve davetliler gece boyunca pisten inmedi.

Şölene, protokol üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter Selahattin Mumcuoğlu, Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanı Ahmet Erdoğan, Ege Bölge Temsilcisi Serdar Tüzün, yönetim kurulu üyeleri, il ve yurt dışı temsilcileri, sünnet çocukları, aileleri, yakınları ve davetliler katıldı.