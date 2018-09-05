Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 14:56

Erkekliğe ilk adımı "Vatan"la attılar

Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilciliği’nin sosyal sorumluluk projelerinden, "Bir çocuğu da sen sevindir" kapsamındaki sünnet şöleni, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Erkekliğe ilk adımı

05 Eylül 2018 14:56


Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilciliği’nin, "Bir çocuğu da sen sevindir" konseptiyle düzenlediği sünnet şöleni, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Şölenin açılış konuşmasını yapan Vatanını Sevenler Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Serdar Tüzün, "Başta İzmir olmak üzere tüm Ege’de her zaman ihtiyacı olanların yanındayız. Bugün yüz evladımızın ilk mürüvvetini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün onların bu mutluluğuna destek olan tüm dostlarımıza, organizasyonda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.


Anne ve babalardan vatanlarını seven çocuklar yetiştirmelerini isteyen Yılmaz, "Bizler, ’Vatan mevzu bahisse, gerisi teferruattır’ diyen ataların oğulları, kızları, torunlarıyız. Bu desturu ilke edindik. Siz değerli anne ve babalarda geleceğin nesillerini yetiştiriyorsunuz. Sizlerden tek isteğim onlara vatan sevgisini aşılamanız. Birlik ve beraberliğimizi sevdirmeniz. İnşallah onlarda bu desturu çocuklarına aktarırlar" diye konuştu. Şölene destek veren kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı plaket takdiminin ardından sahne alan Tepecik Senfoni Orkestrası, adeta müzik ziyafeti çekti. Sünnet çocukları, aileleri ve davetliler gece boyunca pisten inmedi.


Şölene, protokol üyelerinin yanı sıra Genel Sekreter Selahattin Mumcuoğlu, Disiplin ve Denetleme Kurulu Başkanı Ahmet Erdoğan, Ege Bölge Temsilcisi Serdar Tüzün, yönetim kurulu üyeleri, il ve yurt dışı temsilcileri, sünnet çocukları, aileleri, yakınları ve davetliler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç