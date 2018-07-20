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20 Temmuz 2018 13:06

Erkut Ergenç, kişisel gelişim videolarıyla sosyal medyada

Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, liderlik, pazarlama, başarı, ders çalışma ve motivasyon gibi konularda sosyal medyadan eğitimler vermeye başladı.

Erkut Ergenç, kişisel gelişim videolarıyla sosyal medyada

20 Temmuz 2018 13:06


Dünyanın en çok video paylaşım sitesi YouTube’da başarıya giden yolun sırlarını aboneleri ile paylaşan Liderlik Okulu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Ergenç, liderlik, pazarlama, başarı, ders çalışma ve motivasyon gibi konuları da hesabından paylaşmaya başladı. Ergenç, amaçlarının insanlara faydalı olabilmek olduğunu ifade ederek, "Dijitalleşen dünya, bilginin ulaşılabilirliğini de kolaylaştırdı. Ben liderlik okulunun derslerini, dünya liderleri ile paylaştığım sırları, başarıya götüren yolları bunlara ilaveten işletme fakültesi bazı genel derslerini kanalımda abonelerimle paylaşıyorum. Yeni nesilde YouTube’da ücretsiz bir platform oluşturmak hedeflerim arasında yer alıyor. Amacımız insanlara faydalı bilgileri, çok daha hızlı, ulaşılabilirliği çok daha kolay ve ücretsiz yollarla sunabilmek" dedi.


İçerisinde hiçbir yerde olmayan bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı özel videolara hesabından ulaşabileceğini ifade eden Ergenç, "Liderlik yani zirve tek kişiliktir. Dolayısıyla insanlar zirveyi, zirveye götüren yolları kimseyle paylaşmak istemiyorlar. Liderlik eğitimi alanlar, eğitim aldıklarını bir tarafa bırakıyorum, eğitimde öğrendikleri en küçük bilgiyi bile bir başkasıyla paylaşmıyor, paylaşmak istemiyor. Bu vasıfların ve bilgilerin sadece kendisinde olmasını istiyor. Tabi bu eğitimi almak bir maliyete de katlanmayı gerektiriyordu, fakat şimdi liderlerin milyonlar ödeyerek edindiği bilgilere insanlar YouTube kanalımızdan ulaşabilecekler. Çünkü biz gerçek gelişimin, tüm insanların ortak gelişimiyle olacağına inanıyorum" dedi.




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