Eroğlu: "Futbolun Robert Koleji’yiz"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulübün futbolun Robert Koleji olduğunu söyledi.

Futbol okulları yapılanmasından A Takım düzeyine kadar sistemli ve programlı bir eğitim modeline sahip olduklarının altını çizen Eroğlu, “Altı yaşından itibaren ailemize katılan öğrencilerimizi, sadece futbola değil hayatın her alanına tam donanımlı bir şekilde hazırlıyor, onlara Avrupalı meslektaşları ile yarışabilecekleri imkanlar sağlıyoruz” dedi.

Bu modelde uluslararası maçların büyük önem taşıdığının da altını çizen Eroğlu, “Ülkemizde özkaynak modelinin öncüsü olan Serpil Hamdi Tüzün hocamız, bir akvaryum balığının okyanus canavarlarına karşı mücadele edemeyeceğini vurgulamıştı. Avrupalı futbolcular, birer okyanus canavarı. Bu nedenle onlarla mücadele etmek gerekiyor. Milan, Porto ve Manchester City gibi rakiplerle oynadığımız uluslararası turnuvalar işte gücü gençlerimize kazandırıyor” diye konuştu.

Tüm yapının tempo, coşku, dayanıklılık, cesaret ve yardımlaşma üzerine kurulduğunu da iade eden Eroğlu, “A Takım düzeyinde bu modeli en üst seviyede uyguluyoruz. Bu nedenle aramıza sonradan veya geç katılan oyuncuların uyum süreçleri zaman alıyor. TFF 1. Lig, güç dengelerinin çok farklı olduğu bir yarış. Bu yarışta her takım gibi bizim de avantaj ve dezavantajlarımız var. Biz, yukarıdaki saydığımız kriterlerimize sıkı sıkıya sarılıp iyi futbol oynayarak ilerliyoruz” dedi.

Devreyi hedefin sadece 5 puan gerisinde bitirdiklerini de sözlerine ekleyen Eroğlu, “Son 4 haftaya kadar planımıza uygun gittik. Ancak 4 maçta sadece 3 puan alınca biraz geri kaldık. Hedeflediğimiz 27 puana ulaşabilseydik kendimize ilk 4 içerisinde yer bulacaktık. Ligin ikinci devresinde yoğun kış şartları ile birlikte çok zorlu maçlar oynayacağız. Forvet ve forvet arkası mevkilerinde transfere ihtiyacımız var görünüyor. En kritik bu iki bölgeye oyuncu bulmak gerçekten zor” yorumu yaptı

Gençlerin Antalya kampında oldukça iyi bir performans gösterdiğini de belirten Eroğlu, “Onların ligde gösterecekleri başarı da bizim durumumuzu doğrudan etkileyecek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz’i A Takım seviyesine de böyle hazır şekilde çıkarmıştık. Şu anda Çağlar, Bundesliga’nın en iyi savunmacısı oldu. Cengiz de Süper Lig’de banko forma giyiyor. Onların arkasından gelen gençlerimizin de bu lige kısa sürede uyum sağlayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.