Ersun Yanal Türk futbolunu değerlendirdi

Yanal, “Avrupa’nın en genç nüfusuyuz ama en yaşlı ligiyiz” dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen U16 Plaj Futbolu Teos Cup ve Futbol Günleri, plajda müthiş heyecana sahne olurken, Türk futbolunun önemli isimlerinin verdiği konferanslara da ev sahipliği yapıyor.

Seferihisar Belediyesi Adile Naşit Sahnesinde düzenlenen konferansların ilk konuğu ünlü Teknik Direktör Ersun Yanal oldu. Yanal, Türk futbolunun altyapı koordinasyonunda yaşanan eksikliklere parmak basarken, dünyada ilk defa Seferihisar’da uygulanan Çocuk Belediyesi’nin de çok önemli bir proje olduğunu ve yapılan uygulamaları çok başarılı bulduğunun altını çizdi.

“Avrupa’nın en yaşlı ligiyiz”

Yanal, “Yüzde 73 oranla Avrupa’da en çok yabancı oynatılan ligiz. Kendi altyapısından yetiştirdiğini oynatamayan bir ligiz. Avrupa ligleri içerisinde gelir olarak altıncı sıradayız ama UEFA sıralamasının ilk 30’una ancak bu yıl bir takım sokabildik. 0-14 yaş arası 18 milyon nüfusla Avrupa’nın en genç nüfusuyuz. 0-19 yaş grubuna geldiğimizde ise Avrupa’nın 33 ülkesinden daha fazla genç nüfusa sahibiz. Ama Avrupa’nın en yaşlı ligiyiz” dedi.

Ülke nüfusunun yaklaşık 80 milyon olduğunu, hemen hemen Almanya nüfusuyla eşit olduğunun altını çizen Yanal, “Türkiye’de 126 profesyonel takımımız var. Profesyonel takımların altyapılarında ise yaklaşık 8 bin sporcu da burada var. Amatörde ise 7 bin 563 takım sayımız var. Burada 151 bin lisanlı oyuncu var. Şimdi kendimizi hemen hemen bizimle aynı nüfusta olan Almanya ile kıyaslayalım. 25 bin kulüp sayısı, 170 bin takım sayısı. Sporcu sayıları ise 7 milyon. Biz genç nüfus olarak çok daha yüksek olmamıza rağmen sporcu sayısında çok çok gerideyiz. Bizim maalesef ki spor kültürümüzle Almanya’nın ulaştığı kitle sayısına ulaşma şansımız yok. Biz çocuklarımızı sporla, kültür-sanatla buluşturmakta başarılı değiliz. Bizim en büyük zenginliğimiz gençliğimizde. Onları doğru yetiştirmeliyiz. Devletin eğitim sistemine bu çocukların kendilerini yetiştirebilecekleri yenilikleri getirmeliyiz. Haftada bir saat beden eğitimi dersiyle bunu başarmamız mümkün değil. Bunu Milli Eğitim, İçişleri gibi birçok bakanlığın birlikte hareket etmesi gereken bir konu. Sporcu yetiştirmekten ziyade çocukların hayatına sporu sokmak alışkanlık haline getirmek sağlıklı bireyler yetiştirmek anlamında çok değerli. Biz sporu skor olarak görüyoruz. Skorsever değil sporsever olmalıyız” diye konuştu.

Ali Koç’a tebrik

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin eski Teknik Direktörü olan Ersun Yanal Fenerbahçe’de yaşanan başkanlık seçimiyle ilgili de açıklamalar yaparak, “Ali Koç ve ekibini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Aziz Yıldırım, Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş, birçok ilke imza atmış bir başkan. Demokratik bir seçimdi. Bu demokratik seçimin sonunda Ali Koç Başkan oldu. Vizyon olarak düşünecek olursak, önemli bir misyonu temsil eden büyük bir kuruluşun başındaki bir işadamı. Birçok insanın güvenini kazanmış bir insan. Ülke sporu açısından da düşünecek olursak, Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü. Bunu da seçimlerde gördük. Bu sivil toplum örgütünün başında ülkenin sportif lokomotifliğini üstlenecek olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum, ülkemize ve Fenerbahçe’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Soyer, “Ali Koç umut oldu”

Konferansta Ersun Yanal’ı dikkatle dinleyen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Bugün Ersun hocamız adeta bir hayat dersi verdi. Türkiye’deki profesyonel futbol dünyası ile ilgili çok üzücü bir tabloyla karşılaştık. Genel olarak bilinmeyen konular bunlar. Sanki bir hayal aleminde yaşıyormuşuz, Ersun hoca uyandırdı. Hocamızdan gençlerin yetişmesiyle de ilgili çok önemli mesajlar aldık. Evet bu devletin yapacağı bir iş. Ama önce devletin gençlere bakışını değiştirmesi gerekiyor. Adına, ‘beden eğitimi’ dediğiniz haftada 1 saatlik bir dersle sağlıklı nesiller yetiştiremezsiniz. Fenerbahçe’de yaşanan değişimin ve Ali Koç’un başkan seçilmesinin umut verdiğini düşünüyorum. Çünkü bu seçim, tüm spor camiasının kılcal damarlarına dağılacak, yayılacak bir değişimin işaretçisi. Türkiye’nin en köklü kurumsal kimliklerinden birinin içinden gelen bir yönetici Fenerbahçe’nin başına geldi. Türkiye büyük bir değişime gebe. Bu değişimin sporda da, siyasette de yaşanacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İkinci konuk Şenes Erzik

Seferihisar Futbol Günleri 5 Haziran Salı günü Saat 15.30’da Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Eski UEFA Asbaşkanı Senes Erzik’in konferansıyla devam edecek. Konferans, Saat 15.30’da Seferihisar Çocuk Belediyesinde yapılacak.