Eşini öldüren kocaya savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

için, ikinci celsede savcı mütalaasında ’kasten eşi öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Mahkeme başkanı, sanık ve sanık avukatının ek savunması ve karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2. celse duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyin Sıtkı T., sanık avukatı Şenay Geçkil, müşteki olarak Sevgi T.’nin annesi Emine T., müşteki avukatı Çağla Deniz Felanur ve Alie ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri de duruşmayı izledi. Olayla ilgili 4 tanık dinlendi.

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı Özlem Eğridere esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı Eğridere, sanık ile maktulün 25 yıldır resmi nikahla evli oldukları, bu evlilikten 3 çocukları olduğu, evlilikleri içerisinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerine sadakatsizlik nedeniyle aralarında son dönemlerde artan sorunlar yaşandığı ve sık sık tartıştıkları, son olarak olay günü tarafların sabaha karşı aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, sanık mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla maktulü 9 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü, sanık işlediği cinayeti itiraf ettiği, dolayısıyla üzerine atılı eşini kasten öldürmek suçunu işlediği, toplanan deliller ve dosya kapsamıyla anlaşıldığından sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Karar bir sonraki duruşmaya kaldı

Sanık Hüseyin Sıktı T., eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Sanık avukatı Şenay Geçkil, mütalaaya ilişkin itirazlarını sunmak ve esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için ek süre verilmesini istedi. Mahkeme başkanı Süleyman Mutlu, araştırılacak husunun kalmadığını, açık yargılamaya son verileceğini belirterek sanıktan son sözünü sordu. Sanık Hüseyin Sıktı T, "Bir diyeceğim yoktur" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatının ek savunması ve karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşma sonrası, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri ve öldürülen Sevgi T.’nin annesi Emine T. ve yakınlarıyla basın açıklaması yaptı.

Olayın geçmişi

Olay, geçtiğimiz 29 Aralık günü, saat 06.00 sıralarında, Uzundere TOKİ konutları 6002 Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuğunun annesi olan Sevgi T.’nin (46) iddiaya göre kendini aldattığını düşünen Hüseyin Sıtkı T. (48) sabah evde yalnız olduklarında eşiyle tartışmaya başladı. Tır şoförü Hüseyin Sıtkı T., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 24 yıllık eşi Sevgi T.’yi yatak odasında bıçakladı. Sevgi T. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içerisinde kalırken Hüseyin Sıtkı T. ise daha sonra bileğini keserek intihara kalkıştı. Şüpheli koca, durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine giderken evde kanlar içerisinde bulunan Sevgi T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kolundan hafif yaralı olan zanlı koca Hüseyin Sıtkı T., polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Burada yapılan tedavinin ardından taburcu edilen cinayet zanlısı Hüseyin Sıtkı T., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Evde polis ekiplerinin incelemesinin ardından Sevgi T.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğundan birinin asker olduğu, birinin olay sırasında işte ve diğerinin de okulda olduğu öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece zanlı Hüseyin Sıtkı T. tutuklandı. Dosyayı hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin Sıtkı T. hakkında ’Eşi kasten öldürmek’ suçlamasıyla ağırlaştırmış müebbet hapis cezası ile yargılanması için dava açtı. Sanık Hüseyin Sıktı T., ilk duruşmada işlediği cinayeti itiraf ederken eşinin gözü önünde komşusu ile ilişkiye girdiğini, bu olaydan sonra pişman olduğunu, eşinin de kendisini aldattığını söylemişti