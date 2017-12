Eski Başbakan Davutoğlu: “Kim el uzatırsa elini kırarız”

Ama terk etmeyeceğimiz şey izzetimiz ve onurumuzdur. Kim ona el uzatırsa elini kırarız. Kim bu milletin izzetiyle oynamaya kalkarsa değil yurt mahkemelerinde, dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka hesabını sorarız” dedi.

26. Dönem Başbakanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konyalılar Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen 2. Konya Hemşehri Buluşmasına katıldı.

Kültürpark İsmet İnönü Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada konuşan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Haz. Mevlana ve Konya hakkında bilgiler vererek, “Anadolu toprakları bereketli topraklardır, yere sağlam basmayanları üzerinde barındırmaz. Dünyadaki bütün mazlum milletler bu toprağa dönüp yardım beklerler. Bu topraklarda hüküm sürenlerin zafiyet göstermeleri, küçük menfaatler peşinde olmaları hakları yoktur. Bu topraklarda yaşayanların günlük yaşamaya hakları yoktur. Bu topraklarda yaşayanların devleti ahlaktan, siyaseti maneviyattan ayırmaya hakları yoktur. Aslında Hz.Mevlana onurlu bir mültecidir. Maneviyata Anadolu’ya yerleştirmek için gelmiştir. Bu topraklarda bir direnciniz olsun, herkes Konyalılık bilinciyle bakmalı” dedi.

“Kim izzetimize el uzatırsa elini kırarız”

Türkiye’nin farklı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, “Bizim Anadolu topraklarında kurduğumuz Selçuklu Devlet geleneğimizin payidar olabilmesi için izzet ve adaleti unutmamak lazım. Devletin izzeti ve itibarı korunmazsa devletin değeri kalmaz. Adaleti eksik kalırsa devlet var olamaz. Adaletsiz devletimizin yaşaması mümkün değildir, devlet yaşasa bile izzetli olmazsa itibar görmesi mümkün değildir. Bizim bütün gayretimiz insanlara muhabbeti, sevgiyi, kardeşliği, adaleti götürmektir. Nizamı alem davasının esası da budur. Her yerde devletimizin izzet ve onurunu korumak. Nerede olursa olsun, ne şekilde olursa olsun izzetimize yönelen her söze, her davranışa karşı dururuz. Bu bizim devlete, millete borcumuzdur. Makamları terk edebiliriz hatta ve hatta bulunduğumuz mekanları terk edebiliriz. Hz. Mevlana’nın yaptığı gibi yeni mekanlara ufuklar açabiliriz. Ama terk etmeyeceğimiz şey izzetimiz ve onurumuzdur. Kim ona el uzatırsa elini kırarız. Kim bu milletin izzetiyle oynamaya kalkarsa değil yurt mahkemelerinde, dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka hesabını sorarız. Biz bu yola menfaatlerin peşinde olduğumuz için çıkmadık. Bu milletin izzeti, onuru, bu al bayrağın dünyada dalgalandığı her yerde, bütün mazlum milletlerin ortak bayrağı olarak saygı göstermesi için yola çıktık” diye konuştu.

“Hiçbir ülke, çete Türkiye’ye bir şey empoze edemez”

Seçilmiş cumhurbaşkanına, hükümete ve millete saldırıda bulunulmasına asla tahammül göstermeyeceklerini dil getiren Davutoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız ve egemen karakteriyle bir onur devletidir. Bu devlet, hangi ülkeyle nasıl ilişki kuracağına kendisi Ankara’da karar verme iradesine sahip bir milletin devletidir. Hiçbir başka ülke, hiçbir başka devlet, hiçbir başka çete ya da çevre Türkiye’ye herhangi bir şey empoze edemez. Aynı şekilde 17-25 Aralık’ta olduğu gibi, 15 Temmuz olduğu gibi eğer içimizdeki bazı hainler seçilmiş cumhurbaşkanını, seçilmiş hükümeti ve mili irade ile oluşmuş meclisi hedef alırsa, orada 80 milyonun ortak ruhunun direndiğini görür. Dolayısıyla New York’ta bir çetenin belgelerine dayanarak bu aziz milletin ve temsilcilerinin itibarına saldırıda bulunulmasına karşı yek vücut olmak durumundayız. Hiç kimsenin seçilmiş cumhurbaşkanına, milletine saldırıda bulunmasına asla tahammül göstermeyiz. Bu ateş çemberi içinde geçerken ve gittikçe yakıcılığı artan bu ateş çemberinin sıcaklığını vücudumuzda hissede hissede, Türkün ateşle imtihanında olduğu gibi bir imtihandan geçerken, eğer birileri bu zelil Rıza Zarrab gibi, şimdi orada kendisine vatandaş olduğu için sahip çıkan bir ülkeye ihanet eden bu zelil Rıza Zarab gibi, birileri bu ateş çemberinin içinden geçen ülkenin zor döneminde kendi çıkarını, hesabını düşünmüşse onları da yargılayacak olan yer New York Mahkemeleri değil Ankara mahkemeleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu millet ateşle imtihanın her türünden geçti”

Yaşadığımız her şeyin yeni sınamalarla karşı karşıya kalacağımızın işaretini verdiğini ifade eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük milletler, büyük devletler büyük olma niteliklerini zor şartlarda ateşle imtihandan geçerken kazanırlar. Bu millet ateşle imtihanın her türünden geçti. Haçlı sürülerini gördük, Moğol sürülerini de, çeteleri de gördük, darbecileri de gördük, bürokratik oligarşiyi de gördük, her şeyi gördük. İnancımıza ahlakımıza, devletimize yapılan nice saldırılar karşısında fedai can eden nesillerin torunlarıyız. Fedai can etmek gerekirse bir an bile tereddüt etmeyeceğiz herkes bilmelidir. Bu kritik dönemde Konyalılar omuz omuza vereceğiz. Kim inancımıza, ahlakımıza saldırıda bulunursa, sadece saldırılara direnmeyeceğiz, bu saldırının arkasındakilere ders vermeyeceğiz, aynı zamanda her birimiz bu inancın öznesi, bu ahlakın yaşayan temsilcisi olacağız. Bu devletin onurlu vatandaşı olacağız. Riyanın, yalanın ve son dönemde bu hain çeteyle yaygınlaşan takıyye kültürünün karşısında kendi ahlakımızı savunacağız. Biz bütün bu mücadeleyi 28 Şubat’ta konuştuğumuz kürsülerin kendi iktidarımızda bize kapanması için yapmadık. Yaşadığımızı herşey bize yeni sınamalarla karşı karşıya kalacağımızın işaretini veriyor. Bu sınamaların neresinde olursak olalım, üzerimize düşen omuz omuza olma zaruriyetidir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep beraber yürüyen Mevlana olalım. Allah Mevlana ahlakını, aşkını bizden eksik etmesin.”

Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya, Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Türkmen, AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, Konak Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Günen, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican, Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak ve çok sayıda vatandaş katıldı.