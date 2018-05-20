Eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’e Midilli’den ’Barış Ödülü’

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda düzenlenen “Osman Özgüven’i Onurlandırma Günü” adlı etkinliğe Osman Özgüven ailesi ile birlikte katıldı. Etkinliğe ayrıca İzmir’de Türk-Yunan ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2000’li yıllarda kurulan Ege’de Barış ve İletişim Derneği üyeleri ve davetliler katıldı. Yunan vatandaşlarının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte kentin dükkanlarına “Osman Özgüven Onurlandırma Günü” yazılı afişler asıldı. SİNİPARSKİ üyesi turizmci Fatoş Lazari’nin sunumunu üstlendiği gecede İstanbul’dan gelen Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu tarafından hem Türkçe hem de Yunanca “mübadele şarkıları” seslendirildi.

SİNİPARKSİ Başkanı İva Fragkou konuşmasında, “Takdire şayan bu özel günde bizim için çok önemli bir yeri olan, Türk-Yunan halklarının yakınlaşması ve dostluk temellerinin atılmasında yıllar önce çok büyük rol oynamış, barışın öncü mimarlarından Dikili eski Belediye Başkanı Sayın Osman Özgüven’i de hatırlayarak, teşekkür etmek üzere bir onur töreni düzenledik. Bu geceki birliktelik iki ülkenin iyi niyetli insanlarının karşılıklı anlayış ve ortak başarıları için yeni bir mozaik taşı olsun. Ülkelerimizi çelişkilere sürükleyen her türlü aşırı ve sivri sese karşı dik durmaya devam edebilelim. Yaklaşık bir asır önce savaşlar, felaketler, zorunlu göçlerden sonra bile iki büyük lider Eleftherios Venizelos ve Mustafa Kemal Atatürk halklarımızın barış içinde birlikte var olması için sağlam temeller atabilmişlerdi. Bizler de bu sağlam temeller üzerine inşaata devam edelim” dedi.

"Bir ilki gerçekleştirdi"

Eski Midilli Belediye Başkanı ve SİNİPARKSİ’nin kurucu başkanı Stratis Pallis ise, “1987 yılında, yani derneğimizin kuruluşundan 10 sene öncesinde Türkiye’den bir belediye başkanı bir ilki gerçekleştirdi. Osman Özgüven, Dikili’de kapalı pencereyi ardına kadar açtı. Bu bir iletişim penceresiydi. İki ülke arasında yaşanmış çok ciddi bir krizden birkaç ay sonra iki tarafın yerel yönetim temsilcileri, kültür sanat dernekleri, politikacıları, sadece Lesvoslular değil, tüm Yunanistan’dan katılımcılar Dikili’de buluştu. Orada iletişim ve karşılıklı anlayış için bir araya gelmiş iyi niyetli insanlarla tanıştık. Dostluk ve güven temelleri Dikili’de atıldı. Bir sene sonraki buluşmayı o dönem Midilli Belediyesi organize ederek karşılık verdi. Bu çok verimli etkinlikler tüm politik yelpazeden belediye başkanları, valiler, yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirerek sağlam bir dayanışma ruhu doğurdu” diye konuştu.

"Ege’nin iki tarafında ziyaret, ticaret ve kültürel etkinlikler sadece ekonomik ve turistik değil, dostluk, barış, işbirliği ve ortak güzel bir geleceğin de güvencesi olmuştur"

Pallis,, “Bugün Ege’nin iki tarafında ziyaret, ticaret ve kültürel etkinlikler sadece ekonomik ve turistik değil, dostluk, barış, işbirliği ve ortak güzel bir geleceğin de güvencesi olmuştur. Bizlere cesaretli olmayı, önyargılarımızı aşabilmeyi, ülkelerimizdeki sivri milliyetçilik akımlarına karşı dik durabilmeyi, politik amaçlar uğruna günahsız halklar arasına konan engelleri yıkarak iletişim, dostluk ve barış meyvelerinin keyfini çıkarmayı öğreten Osman Özgüven’in önünde sevgi ve takdirle eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik"

Kendisi için düzenlenen etkinlik için bir teşekkür konuşması yapan eski Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven ise şunları söyledi:

“Barış dün olduğu gibi bugün de dünya halklarının ve halklarımızın en önemli sorunlarından biri. Ortadoğu’da Suriye’de yaşananları hep birlikte izliyor, etkilerini yaşıyoruz. Milyonlarca insan ölüyor, yerlerinden ediliyor, göç etmek zorunda bırakılıyor. Midilli ve Dikili göçün yarattığı sorunları birlikte ve çok yakından yaşıyor. Göçmenler egemenlik ve çıkar savaşlarının mağdurları olarak yeni yaşam peşinde koşuyorlar. Bu çerçevede bizlere düşen görev barış için elimizden gelen çabayı göstermek olmalıdır. Savaş ve çatışmaların galibi emperyalist devletler ve silah tüccarlarıdır, kaybeden halklardır. Barış için el ele verelim. Biz dün Dikili ve Midilli yöneticileri olarak halklarımızın barış ve kardeşliği için elimizden geleni yaptık. Bugün de yapmaya devam ediyoruz, etmeliyiz. Yaşasın barış, yaşasın kardeşlik."

Konuşmaların ardından Stratis Pallis, Osman Özgüven’e salonu hınca hınç dolduran ada halkı ve davetlilerin alkışları eşliğinde ’Barış Ödülü’nü takdim etti. Ödülün takdiminde Ege’de Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık ve kurucu üyesi eski Aliağa Belediye Başkanı Hakkı Ülkü de bulundu. Midilli Belediye Başkanı Spiros Galinos ise Osman Özgüven onuruna akşam yemeği verdi. Gecede Osman Özgüven’e Midilli’ye özgü yöresel armağanlar verildi.