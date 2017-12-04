Eski emniyet müdürü FETÖ’den hakim karşısında

Sen de derece 1 ve derece 2 ve A4 yani teslimiyeti ve sadakati üst seviyede olan kişi olarak fişlenmişsin. Ne diyeceksin?” sorusuna kimin fişlediğini bilmediğini, oradakilerin kendi fikirlerini lanse ettiklerini ve mahrem imam tanımadığını söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, geçtiğimiz Ocak ayında meslekten ihraç edilen eski Menemen İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Atay, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklandı. Olayı soruşturan cumhuriyet savcısı, eski emniyet müdürü sanık Kamil Atay için “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar yargılanması için dava açarken, dava İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Kamil Atay ve sanık avukatı katıldı.

Mahkeme başkanından mahrem imam sorusu

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Atay, “İddianamede geçen ‘266 kez ByLock’a giriş yaptığım’ tespitinin hata olduğunu düşünüyorum. Daha önce yapılan sorgulamalarda ByLock kaydım çıkmamıştı. En basit terör örgütü üyesi bile patates hat kullanmaktadır. Ben kendi hattımı kullandım her zaman. Bank Asya hesabım olmadı. Eşimle görücü usulü evlendim. Katalog evlilik yapmadım. Çocuklarımı örgütün okullarına göndermedim” dedi.

Mahkeme başkanın, “Mahrem imamlarla ilgili yapılan operasyonda tüm emniyet personeli fişlenmişti. Sen de derece 1 ve derece 2 ve A4 yani teslimiyeti ve sadakati üst seviyede olan kişi olarak fişlenmişsin. Ne diyeceksin?” sorusuna kimin fişlediğini bilmediğini iddia eden sanık Atay, oradakilerin kendi fikirlerini lanse ettiklerini ve mahrem imam tanımadığını söyledi. Hakkında delillerin toplanmadığını ileri süren sanık Kamil Atay, tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kamil Atay’ın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.