Eski Ramazanları aratmayan sofra

Komşuların aynı sofrada buluştuğu iftar yemeğinde birlik, beraberlik ve kaynaşma vardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kurduğu gönül sofrasıyla 7’den 70’e herkesi bir masa etrafında birleştiriyor. Böylece eski ramazanlardaki gibi komşu, eş, dost buluşup birlikte iftar yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde Buca’da gerçekleşen iftar yemeğine Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katıldı. Sokak iftarı etkinliğine katılanları selamlayan Başkan Kocaoğlu, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinleyip not aldı.

Bu yıl ilk kez sokak iftarı etkinliğini Bornova Ümit Mahallesi 7324 Sokak’ta gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci durağı Buca Ufuk Mahallesi 1007 Sokak oldu. 2 bin kişilik masaların kurulduğu sokakta vatandaşlar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı. Kendilerine ikram edilen yemekleri yiyen Bucalılar, aynı sofrada buluşmanın bereketini ve mutluluğunu paylaştı. Sokak iftarından memnun kalan vatandaşlar, gönül sofrasını eski ramazanlarda yaşanan iftarlara benzetti. Büyükşehir Belediyesi, iftar alanındaki çocuklar için de patlamış mısır, pamuk şeker ve macun stantları kurdu.