Eskiyörük: "Miting değil şölen yapacağız"

İzmir, Yerel Üretim Şöleni'nin bu yıl ikincisini düzenlemeye hazırlanıyor. Binlerce üretici, ürünleriyle 20 Ekim'de Gündoğdu Meydanı'nda olacak. İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, miting değil şölen yapacaklarını belirterek, sözlerinin çarpıtılmaması gerektiğini, şöleni bu yıl daha da görkemli kutlayacaklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Tarım Grubu işbirliğiyle geçen yıl düzenlenen ve yaklaşık 5 bin üreticinin katılımıyla gerçekleştirilen Yerel Üretim Şöleni'nin ikincisi 20 Ekim'de yapılacak. İzmir'in tarım ve kırsal kalkınmada Türkiye genelinde model haline geldiğini belirten İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, etkinliğin amacını İzmir'in tarımsal zenginliğini, yerel yönetim organlarıyla kooperatiflerin uyumlu çalışması sonucunda yaşanan kırsal kalkınmayı ülke çapında duyurmak olduğunu söyledi.

"Bir ışık yakmak istiyoruz"

Eskiyörük sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer illerdeki üreticiler için de bir ışık yakmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl kooperatiflerimizin ürettiği ürünlerden, köylümüzün gözü gibi baktığı buzağılara kadar tarımsal zenginliklerimizi Gündoğdu Meydanı'nda sergiledik. Köylüyle kentli, üreticiyle tüketici bir araya geldi güzel bir sinerji sağlandı. Bu yıl daha da coşkulu, zengin bir etkinlik planlıyoruz. İzmir'in her ilçesinden üreticiler ve tüketiciler o meydanda olacağız.”

"Kooperatifler güçlendi"

İzmir'in tarımsal alandaki başarısında İzmir Büyükşehir Belediyesinin kooperatifler vasıtasıyla yürüttüğü kırsal kalkınma yatırımlarının büyük payı olduğuna değinen Eskiyörük şunları söyledi: “Üreticinin en önemli sorunu olan üretim yollarımız yapıldı. Aile işlemelerine küçükbaş hayvan verilerek, eğitimlere tabi tutulan besicilerin geliri artırıldı. Tire Süt Kooperatifi ortaklarının sütü alınarak İzmir'de çocuklara dağıtıldı. Bayındır Kooperatifimizden çiçek alımlarıyla çiçekçilik ilçenin en önemli geçim kaynağı haline geldi. Fidan alımları sayesinde güçlenen Bademli Kooperatifimiz şu an ihracat yapar konuma geldi. Kiraz'dan peynir alımlarıyla İğdeli Kooperatifi raflarda aranan ürünler arasına girdi. Bergama'da süt alım merkezi kurularak kooperatifçilik hareketi başlatıldı. Kozak yaylasında bal paketleme tesisi kuruldu. Urla Bademler'e doğal yaşam köyü kazandırıldı. Bir çok alanda soğuk hava ve paketleme tesisleri gibi tarımsal altyapılar oluşturuldu. Bizler tarımımızı daha ileriye taşımak ve geliştirmek için çabalıyoruz.”

Kocaoğlu'na teşekkür

Kırsalda yaşayan köylünün Aziz Kocaoğlu'na olan minnet duygularını, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile paylaştıklarını aktaran Eskiyörük, bu görüşmede 20 Ekim'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek Yerel Üretim Şöleni'ni vurguladığının altını çizdi. İzmir Tarım Grubu Başkanı, “Miting değil şölen yapacağız. Sözlerimizi kimse kasıtlı olarak çarpıtmamalı. Geçen yıl başlattığımız şöleni bu yıl kapsamını genişleterek düzenleyeceğiz. Siyasetle işimiz yok. Biz binlerce üreticiyi temsil ediyoruz ve üreticilerin taleplerini ilgili mercilere iletmek en önemli görevimizdir. Elbette tarıma verdiği desteklerle kooperatiflerimizin gelişmesine katkı koyan Başkan Aziz Kocaoğlu'na biz üreticiler bir vefa örneği olarak teşekkürlerimizi sunacağız. Türk köylüsü vefalıdır, bu vefayı yansıtacağız. Ancak biz konuya köylümüze sunulan hizmetler açısından bakıyoruz. Biz İzmir tarımını daha ileriye taşıma mücadelesindeyiz. Tekrar ediyorum, 20 Ekim bir miting değil, yerel üretim şöleni” olacaktır" diye konuştu.