EÜ Deri Mühendisliği’nden 1 milyon Euroluk Avrupa Birliği projesi

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü’nde görevli 5 akademisyenin, Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu koordinatörlüğünde ve AB Erasmus Plus Programı çerçevesinde hazırladığı proje onay aldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaklaşık 1 milyon Euroluk proje kapsamında, Rusya ile Moğolistan’daki deri sektörünün ana problemleri olan ekolojik üretim, kolajen içerikli malzemelerin geri dönüşümü ve nitelikli iş gücü konularında çözüm üretmeyi hedefleyen araştırma ekibini ziyaret etti. Projenin, Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma süreci ve araştırma üniversitesi olma hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağlayacağını hatırlatan Rektör Budak, "Deri Mühendisliği Bölümümüzdeki 5 öğretim üyemizden oluşan araştırma ekibimiz, Rusya ve Moğolistan’da deri mühendisliği alanında yeni laboratuvarların, deri araştırma merkezlerinin kurulmasına yönelik proje geliştirdi. Ege Üniversitesi öğretim üyelerimizin, Rusya ve Moğolistan devletlerine fikir verip onlarla bilgi birikimlerini paylaşacak bir projeyi hayata geçirecek olması gurur verici. Bu sadece üniversitemiz adına değil ülkemiz adına da önemli bir gelişme. Türk araştırıcıların ne kadar öz güvenli olduğunu, Avrupa ve ABD’deki araştırıcılarla rekabet ettiklerinin bir göstergesi. Öğretim üyelerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

Dört üniversiteye dört deri merkezi

Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Mete Mutlu, proje kapsamında dört üniversiteye dört deri merkezi kurulacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Mutlu, "Bu merkezlerde personele eğitim verilmesi konusundaki 8 ülkeden 13 ortaklı Avrupa Birliği projemiz kabul edildi. Bu proje kapsamında, ülkemizde tek ve dünyada sayılı bölümlerden biri olarak birikim ve tecrübelerimizi, Avrupa’daki özel danışmanlık ve özel şirketlerle birleştirerek Moğolistan ve Rusya’ya yansıtacağız. Bu ülkelerde geri kalmış deri sanayisinin inovasyon, yeni teknolojiler ve yeni deri üretim modellerinin geliştirilmesine yönelik, ayrıca Avrupa, Rusya ve Moğolistan’da deri ağı kurulması konusunda hedeflerimiz buluyor" diye konuştu.

Deri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Behzat Oral Bitlisli, bölümün deri ve deri sektörüne, lisans ve lisansüstü eğitim veren, araştırma faaliyetlerini yürüten Türkiye’deki tek kurum olduğunu söyledi. Bölüm olarak önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Prof. Dr. Bitlisli, "Dünyada bu alanda eğitim veren birkaç önemli akademik kurumdan biriyiz. Ege Üniversitesi sadece Türkiye’de değil yurt dışında da deri ve deri ürünleri sektörüne yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam ediyor. Erasmus Plus programı kapsamında, Rusya ve Moğolistan’a yönelik olarak o ülkelerde deri araştırma merkezlerinin kurulması ve oradaki deri sanayilerinin problemlerinin çözülmesine yönelik Ege Üniversitesi olarak önemli görevler üstlendik. Yaklaşık 1 milyon Euro bütçeye sahip bir projemiz kabul edildi. 5 Avrupa Birliği üyesi ülkeyle birlikte hareket ederek Rusya ve Moğolistan’da deri ve deri ürünleri sektörüne yönelik inovatif laboratuvarlarının kurulmasına ve araştırma imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunacağız. Bu proje Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da bir marka olması açısından son derece önemli. Özellikle sanayicilerimiz Rusya ve Moğolistan’da birçok girişimde bulunuyor, yaptığımız projenin bu girişimlere de önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.