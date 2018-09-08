EÜ Karşıyaka Yerleşkesi sağlık hizmeti ve eğitim için gün sayıyor

Dr. Bediha Salnur ile incelemelerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Büyük ölçüde tamamlanan hizmet binamızı yeni eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçireceğiz” dedi.

Karşıyaka Dedebaşı Mahallesinde yer alan ve hayırsever Ayşe Necla Karadavut tarafından bağışlanan arazide temelleri 2015 yılında atılan EÜ Suat Cemile Balcıoğlu Yerleşkesinin inşası bir süre önce tamamlandı. Çevre ve iç düzenlemesiyle ekipman eksikleri de giderilen yerleşkenin hizmete girmesi için yoğun çaba harcayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak; İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, EÜ üst yönetimi, dekanlar ve akademisyenlerle hizmet binasında incelemelerde bulundu. Son çalışmalarla ilgili bilgi alan Rektör Budak, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ile yapılacak protokoller çerçevesinde, hayırseverimiz tarafından yaptırılan yerleşkemizde toplum sağlığı, kulak burun boğaz ve diş poliklinikleri hizmetleri verilecek. Ayrıca, Sağlık Bilimleri Fakültemiz eğitimlerini burada sürdürecek” diye konuştu.

“Bölgeye önemli katkısı olacak”

Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi ve bir süre önce hayatını kaybeden Ayşe Necla Karadavut’u rahmetle anan Rektör Budak, “Hayırseverimiz eğitime önemli katkılarda bulundu. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Yerleşkemizin özellikle bölgemize önemli etkisi olacak. Ciddi emekler verilerek yapılan hizmet binamızı kullanılmaya başlayacağız” dedi. Toplam 8 bin 155 metrekare alan üzerine inşa edilen yerleşkede, poliklinik binası ve eğitim binası, çok amaçlı spor salonu, 26 derslik, 5 amfi ve 185 kişilik konferans salonu yer alıyor.