EÜ Konservatuvarı, özel yetenek sınavıyla öğrenci alacak

Sınava girecek adayların, ön kayıtlarını 6-10 Ağustos tarihleri arasında yaptırmaları gerektiği bildirildi.

İki aşamalı olarak yapılacak sınavda adaylar, Temel Bilimler Bölümü, Ses Eğitim Bölümü, Çalgı Yapım Bölümü ve Türk Halk Oyunları Bölümü için başvuru yapabilecek. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı, 13 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.

Türk müziği eğitimi vermek üzere Türkiye’de açılan ikinci akademik kurum olan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, kurulduğu ilk yıldan bu yana geleneksel müzik, oyun ve çalgı kültürüne ait değerleri, bilimsel yöntemlerle gelecek kuşaklara aktaracak yetkin eğitimciler, akademisyenler ve sanatçılar yetiştiriyor. Mezunlar, Klasik Türk Müziği Korosu ve Halk Müziği Devlet Korosu’nda ses ve saz sanatçısı, mezuniyet sonrası alacakları formasyon eğitimi ile ilköğretim ve liselerde, halk eğitim merkezlerinde öğretmen, üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi, lutiye, TRT’de prodüktör, ses ve saz sanatçısı olarak görev alabiliyor.