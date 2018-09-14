EÜ ve İTB arasında işbirliği protokolü

Ege Üniversitesi ile İzmir Ticaret Borsası arasında tarımda etkin ve ileri teknoloji kullanımı ile yüksek verim ve kalitede tarımsal üretimin ve gıda işlemenin geliştirilmesi, çevreye duyarlı üretim modelleri yaratılması amacıyla Ege Üniversitesi Rektörlüğü Eski Senato Salonu'nda işbirliği protokolü imzalandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli arasında imzalanan protokol kapsamında; İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi, bugünden itibaren akıllı tarım uygulamaları, tarımsal üretimde yüksek kalite ve yüksek verim ile üretim konularında birlikte hareket edecek.

“Bütüncül politikaları hayata geçirmeye mecburuz”

Protokol imza töreninde konuşan İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Hem Ege özelinde hem de Türkiye genelinde tarım sektörünü hak ettiği noktaya taşımak için bütüncül politikaları hayata geçirmeye mecburuz. Borsa olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Menemen çiftliğinin bir tarımsal eğitim merkezi, tarım-teknoloji uygulama merkezi, sürekli eğitim merkezi, ileri teknoloji uygulamaları yapan akıllı çiftlik formatında Türkiye için örnek bir modele dönüşmesini sağlayacağız. Sürdürülebilir tarımda atık yönetimi, tarımsal atıkların hammadde olarak değerlendirilmesi, atık borsası kurulması ve çevre dostu tarım uygulamaları alanında projeler geliştirip bunları hayata geçireceğiz. Ortaklaşa seminer, sempozyum ve çalıştay düzenleyeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için sosyal sorumluluk projeleri geliştireceğiz. Borsa-üniversite işbirliği ile üreticiler, işletmeler, ara elemanlar ve öğrenciler için eğitim programları uygulayacağız. Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuarı ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İzmir Ticaret Borsası Laboratuar, ARGE ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. arasında işbirliğinin gelişmesi için ortak hareket edeceğiz” dedi.

“Birlikte Türkiye olarak ekonomiye katkı sunmamız lazım”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, şunları söyledi: “Bugün İzmir için, Ege, için ülkemiz için önemli bir gün. Özellikle de dünyada ve Türkiye'de ekonomik gelişmelerin yaşandığı günlerde tek çıkış yolumuz bilime sarılmak, eğitme sarılmak. Buna ihtiyacımız var. Ege Üniversitesi olarak ülkenin köklü üniversitelerinden biriyiz. Alt yapısıyla, birikimiyle 3 bin 500 akademik kadrosuyla, 11 bin 500 çalışanı ile geleceğe yönelik olarak gençleri eğitmek ve bölgede yapılan araştırmaların çıktılarını arazide ürüne dönüştüğünü görmek amacındayız. İzmir Ticaret Borsası'nı girişiminden dolayı kutluyorum. Siz-biz değil beraberiz. Birlikte Türkiye olarak ekonomiye katkı sunmamız lazım. 8 aylık süreçte Tarım Bakanlığı ile de protokol yaptık. Devlet, üniversite, çiftçimiz, Ticaret Borsamız, iş adamı el birliği olursak yapamayacağımız bir şey yok. Üniversitemiz; İzmir'in de, Ege'nin de, Türkiye'nin de, sizin de emrinizde. Sizler ülkeye istihdam sağlarsanız biz üniversite olarak bahtiyar oluruz. Güçlerimizi birleştirdiğimizde iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.”