EÜ'de Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu

Ege Üniversitesi'nde Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulurken, merkezin kurulmasıyla birlikte üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısı 37'ye ulaştı.

Ege Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile kuruldu. Türkiye'deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine bu bireylerin bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katılımlarına destek sunmayı amaçlayan Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağlanarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılması hedefleniyor. Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve ailelerine destek hizmetleri de sunacak olan merkezde, bu alanda eğitim gören öğretmen adaylarına da uygulama imkanı doğacağı ifade edildi.

Merkez bünyesinde; özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitsel tanıları, tıbbi ve psikolojik değerlendirmeleri, aynı alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenleme, danışmanlık yapma, uygulama ve araştırma projeleri hazırlama, yürütülmekte olan çalışmalara katılma, geliştirilen projeleri uygulama ve takibini yapma, meslek içi eğitimler ve kurslar düzenleme ve yapılan çalışmalar ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gibi hizmetlere yer verileceği, son merkezle sayının 37'ye ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan Ege Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi'nin sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir üniversite olduğunu ve kurulan bu merkez ile özel eğitim gereksinimi duyan bireyleri topluma kazandırmak adına çözümler üreteceklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bu alanda ihtiyaç duyulan tüm tanı, eğitim ve adaptasyon hizmetlerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin topluma kazandırılması, üzerinde durulması gereken çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, "Merkezimiz, hem bu bireylere hem de ailelerine destek sunmak için çalışacak; ayrıca yapacağımız projeler ile onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışacağız. Bu konuda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla da ortak çalışmalar yapacak olan merkezimiz, proje ve uygulama danışmanlığı hizmeti de verecek. Sosyal sorumluluk adına önem arz eden EÜ Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'mizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.