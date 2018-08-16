EÜ’den oto koltuğu kullanımı için kısa film ve radyo spotu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalından Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu ve Sosyal Pediatri Bilim Dalından Doç. Dr. Feyza Umay Koç tarafından yürütülen çalışmalarda çocukların araba koltuğu kullanımı konusunda EÜ Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin rol aldığı kısa film ile radyo spotu hazırlandı.

"Hayati önem taşıyor"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, oto koltuğu konusunda sürdürülen çalışmalar konusunda bilgi aldı. Ziyaret sırasında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, ‘‘Ege Üniversitesi Rektörü olarak Kurban Bayramı tatilinde seyahate çıkacak ailelerimize çocuklarımızın arabadaki oturma koltuğunun hayati önem taşıdığını hatırlatmak istiyorum. Doğru şekilde yerleştirilen çocuk koruma sistemi ölümcül yaralanmaları yüzde 75 oranında azaltıyor. O nedenle toplum olarak bu konuyu önemsemeliyiz. Çocuklarımızın araba koltuğunda emniyet kemerlerini takarak seyahat etmelerini sağlamalıyız. Yapılan bilimsel çalışmalar da çocukların bu koltuklarda çok daha güvende olduklarını gösteriyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanemizde yürütülen bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Rektörlük olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinin yanındayız. Bu duygularla herkese şimdiden güzel bir bayram tatili diliyorum’’ dedi.

"Önlem alınmalı"

Her yıl trafik kazalarında binlerce çocuğun ciddi olarak yaralandığını ya da hayatını kaybettiğini belirten Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu ise ‘‘Bu durumun önlenmesi için anne ve babaların çocukların güvenli seyahatleri ile ilgili gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Ancak ülkemizde bebek ve çocukların güvenli seyahati konusunda kamuoyunun bilgi ve farkındalık düzeyleri ve önerilere uyumu çok düşük. Bu nedenle son 3 yıldır tıp fakültemizde 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz ile çocukların güvenli seyahatlerine ilişkin farkındalık oluşturmaya; konu ile ilgili güncel bilimsel önerileri meslektaşlarımıza ve ailelere sunmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Kısa film ve radyo spotu hazırlandı

Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Umay Koç ile birlikte bebek ve çocukların güvenli seyahati konusunda farkındalık sağlamaya yönelik üç proje yürüttüklerini söyleyen Doç. Dr. Köroğlu şöyle konuştu: ‘‘Bunların ilkinde hastanede yatan ve nispeten bu konuda bilgilendirilmiş olduğunu düşündüğümüz ailelerimizin güvenli seyahat konusunda görüş, yaklaşım ve pratiklerini sorguladık. Bu çalışmamızda bebek ve çocukların güvenli ulaşımı ile ilgili uygulamaların son derece eksik olduğunu gördük. Bunun üzerine bir sonraki yıl başka bir grup ikinci sınıf öğrencilerimizle bir kamu spotu hazırladık. Bu kamu spotunun senaryosunu öğrencilerimiz yazdılar ve bu filmde kamera önüne geçtiler. Bu filmimizi ailelerimizi bilgilendirmek için Youtube’da yayınladık. Bu yıl da başka bir öğrenci grubuyla bir radyo spotu ve bilgilendirici broşür hazırladık. Üniversitemizin radyosunda ’Ege’den Sağlık Programı’nda bu konuda bir program gerçekleştirdik.’’

Türkiye’de araba koltuğu kullanım oranı yüzde 20’lerde

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken seyahat yoğunluğunun artacağını söyleyen Doç. Dr. Köroğlu, “Dünyada her yıl 1.3 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Her 3 dakikada bir çocuk trafik kazasında ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; araba koltuğu kullanma şartı olan ülkelerde trafik kazalarında bebek ölüm oranı yüzde 3; zorunlu olmayan ülkelerde ise yüzde 46. Ülkemizde ise araba koltuğu kullanım oranı yüzde 20’lerde. Araba koltuğu ve yükselticilerin doğru kullanımı ciddi hasarlanma riskini yüzde 75 azaltır. Bebek ve çocukların bu seyahatlerde güven içerisinde yolculuk etmelerini istiyoruz. Bu anlamda 2 yaşına kadar olan çocukların araba koltuğunda ve yüzü arka cama bakacak şekilde oturtmalarını tavsiye ediyoruz. 2 yaşından okul çağına kadar olan çocuklarımızda ise yine araba koltuğunda ve yüzleri öne bakacak şekilde yolculuk yapmaları gerekiyor. 12-13 yaşına kadar çocuklarımızın yükselticilerle ve emniyet kemeriyle seyahat etmeleri uygun olacaktır. Bebeklerin ve çocukların kilolarına göre ailelerin edindikleri araba koltuğunun özelliklerine göre kullanım şeklinde farklılıklar olabilir. Ancak genel itibariyle bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Bayram tatili öncesinde ailelerimizi bu konuda bir kez daha uyarıyoruz. Oto koltuğu ile bebeklerini hayata bağlayabilirler" dedi.