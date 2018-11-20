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EuroCup'ta Türk gecesi

FIBA EuroCup C Grubu son maçında Pınar Karşıyaka, yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacak.

FIBA EuroCup C Grubu son maçında Pınar Karşıyaka, yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.


FIBA Eurocup'ta C Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u Mustafa Kemal Atatürk Salonu'nda konuk edecek. İzmir temsilcisi, saat 20.30'da başlayacak zorlu karşılaşmada rakibini devirdiği takdirde adını bir üst tura yazdıracak. 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 yenilgi çıkararak 8 puan toplayan Karşıyaka, sıralamada Spirou'nun önünde averajla 2. basamakta kendine yer buldu. İstanbul temsilcisi ise gruptan çıkma şansını yitirdi.

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