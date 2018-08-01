Ev hanımıydı, girişimcilik kursuna gitti, patron oldu

Sonra da açtığı köfte restoranıyla kendi işinin patronu oldu. Büyükşehirin İŞKUR ve KOSGEB işbirliğinde sürdürdüğü ve büyük ilgi gören girişimcilik kursları, sadece 4 ay içinde 186 mezun verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile sürdürdüğü ’Uygulamalı Girişimcilik’ kursu, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilerin ’vazgeçilmez’ adresi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından farklı ilçelerde düzenlenen eğitimlere katılan girişimci adayları, mevzuat ve risk yönetimini de içeren kurslarda edindikleri bilgileri kısa sürede uygulamaya geçirerek birer birer kendi iş yerlerini açmaya başladı. Torbalı’daki girişimcilik kursuna katılan ve 1,5 ay sonra kendi iş yerini açan 48 yaşındaki ev hanımı Nimet Alkılıç da bu kursa katılan kursiyerlerden biri.

"Kendime güvenim tam”

Evde yaptığı köftelerin çok beğenilmesi üzerine bir iş yeri açmak istediğini ancak işletmecilik hakkında hiç bir bilgisinin olmadığını söyleyen Alkılıç, "Derken İzmir Büyükşehir Belediyesinin girişimcilik kurslarını duydum. Bir iş yeri nasıl açılır, ürünler nasıl stoklanır, nasıl satılır, işçiler nasıl çalıştırılır, bu işin riskleri nelerdir? Bunların hiçbirini bilmiyordum. Katıldığım kursta aldığım eğitimle hepsini öğrendim ve emin adımlarla restoranımı açtım. Şimdi kendime güvenim tam" diye konuştu.

Büyükşehir desteği

İşini kurduktan sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek almaya devam ettiğini söyleyen Alkılıç, "Beni ziyaret ederek bir ihtiyacım olup olmadığını sordular. İŞKUR’dan işçi desteği sağlandı. Eksikliklerimi de söyleyerek gereken uyarıları yaptılar. İnsanın arkasında bir destekçisinin olması çok güzel" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Buca Menderes Caddesi’nde açtığı restoranda ’anne köftesini’ özleyen gençlerin gözdesi haline gelen Nimet Hanım, etini özenle seçtiği leziz köfteleri için şu sırrı paylaştı:

"Köfteyi yoğurduktan sonra bir gün dolapta bekletiyoruz. Pişirilmesi çok önemli. Çok sık çevrilecek ve pişmesi beklenmeyecek. En az 3-4 tur çevirdikten sonra sunumunu yapıyoruz."

Uygulamalı girişimcilik kursu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, İŞKUR Konak Hizmet Merkezi ve KOSGEB Kuzey Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde 1 Mart 2018 tarihinden itibaren başlayan ’Uygulamalı Girişimcilik’ kursundan bugüne kadar 186 kursiyer mezun oldu. Meslek Fabrikası tarafından ilçelerde düzenlenen eğitimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüklerine ait alanlar kullanılıyor. Bugüne kadar Aliağa, Ödemiş, Bergama, Torbalı, Bayındır, Seferihisar ile Meslek Fabrikası Çamdibi kurs merkezindeki eğitimler tamamlandı. Tire, Menemen, Kemalpaşa, Foça, Meslek Fabrikası Halkapınar Kurs Merkezi’ndeki eğitimler ise devam ediyor.