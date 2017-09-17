Evdeki kitaplar kütüphanelere

Kütüphanelerimize bağışlayın” çağrısı yaptı.

“Her mahalleye bir kütüphane” hedefiyle yola çıkan Bayraklı Belediyesi, açtığı 15 kütüphaneyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz süreçte kütüphanelerin teknolojik alt yapısı yenilendi, kütüphaneler adeta birer cazibe merkezi haline geldi. 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiği kütüphanelerde kimileri kitap okumayı tercih ediyor kimileri herkes için kütüphane projesi kapsamında internet üzerinden anlatılan seminerleri takip ediyor.

Kütüphane Müdürlüğü, vatandaşlara kolaylık sağlamak için kitap bağışlamak isteyenlerin kitaplarını kapılarına giderek teslim alıyor. Bu uygulama vatandaşlarda da memnuniyet oluşturuyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçeye çok sayıda kütüphane kazandırdıklarını, bu kütüphanelerden özellikle çocukların ve gençlerin yararlanmasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek, “Kütüphanelerimize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Çocuklarımız, buralara gelerek istedikleri kitapları okuyabiliyor. Herkes için kütüphane projesi kapsamında kütüphanelerimizin teknoloji alt yapısını güçlendirdik. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Vatandaşlarımızdan okuyup, kenara koydukları kitapları kütüphanelerimize bağışlamalarını istiyoruz” dedi.