Evinde hayatını kaybeden yaşlı kadın 1 hafta sonra farkedildi

Yapılan ilk incelemede, yaşlı kadının yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 1464 sokakta yaşayan 69 yaşındaki Şennur Elgün’ün evinden bir süredir kötü kokular geliyordu. Bunun üzerine, Elgün’ü merak eden komşuları dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşlı kadının evine gitti. Komşuların defalarca kapısını çalmasına rağmen Elgün kapıyı açmadı. Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen polis, yaşlı kadının evine çilingir yardımı ile girdi. Evin içerisinde arama yapan ekipler, yaşlı kadını yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Şennur Elgün’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Şennur Elgün’ün şüpheli ölümü üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan inceleme sonucunda, Elgün’ün yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tespit edildi. Öte yandan, Elgün’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elgün’ün kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.