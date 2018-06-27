Evrensel Çocuk Müzesinden yaza özel kurslar

Çocuklar yazın keyfini, tarihin macera dolu serüvenine yolculuk yaparak geçirecek.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan ve alanında Avrupa’nın sayılı merkezlerinden biri olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, yaz ayları için birbirinden renkli kurs ve atölye programı hazırladı. Yaz dönemi atölye çalışmalarına kayıt olacak çocuklar, alanında uzman 15 eğitimcinin gözetiminde drama eğitimleri alacak. Hikaye anlatımları ile tarihe yolculuk yapılacak. ‘Dino Atölyesi’nde ise dinozorların yaşam serüvenine ortak olunacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamıza kazandırdığımız Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, 10 ayda 200 binin üzerinde yurttaşımızı ağırladı. Yaz boyunca da farklı kurs ve atölye çalışmaları ile yine miniklerimizin en uğrak tesisi olacak. Yaklaşık 15 bin çocuğumuzu ağırlayacağımız bu etkinliklere tüm ailelerimizi bekliyoruz” dedi.