Tüm Türkiye’de bireysel ve kurumsal alanlarda hizmetler sunan Extranet, dijital yayın platformu ile güçlerini birleştirerek bir iş birliği protokoü yaptı. Extranet merkez binasında yapılan protokol imza törenine Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, Digiturk Ulusal Satış Müdürü Barış Teker, Ege Bölge Müdürü Kadir Ersoy ve Digiturk Ege Bölge Bayisi Babaoğlu Teknoloji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Katırcı katıldı.

İş birliği hakkında konuşan Mehmet Tekintaş, "Müşterinin değişen ihtiyaçlarını odak noktamıza koyarak ilerlemenin elzem olduğunu düşünmekteyiz. Sektörde lider olan Digiturk ile iş birliği yaparak müşterilerimize sunduğumuz hizmette yüksek kalite ve makul fiyat dengesine extra avantaj sağlamak bizi son derece memnun etmektedir. Bununla beraber, imzalanan protokolün çift yönlü kazanımlarla birlikte itibar ve ilişkileri köklendireceğine dair inancımın tam olduğunu belirtmek isterim" dedi.

Extranet’in Digiturk ile yapmış olduğu iş birliği kapsamında, Extranet’e yeni abone olacak olan müşterilerine sabit fiyat garantisi ile 59 TL’ye 8 Mbps’e kadar limitsiz 75 GB internet ve 12 ay boyunca ücretsiz ailenin yıldızı paketi ile dizi paketi sunuyor. Extranet müşterileri, bu kampanya ile 444 TL değerindeki paketi 12 ay ücretsiz kullanabiliyor; iç kurulum ve aktivasyon hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabiliyor.

Bu kampanyayı tercih eden müşterilerin, hem Extranet’in sıra dışı internet deneyimini yaşayabiliyor, hem de Digiturk’e özel HD kanallar ile birlikte TURKSAT ve EUTELSAT uydusundaki yüzlerce ulusal ve yerel kanalları izleyebiliyor. İnternet hizmeti yanında ödüllü filmler, popüler diziler ve belgesellerin yanı sıra; spor, çocuk, eğlence ve eğitim temalarındaki Digiturk kanallarına abonelik süresi boyunca sahip olabiliyor. Ayrıca Digiturk üyelerinin paketleri dahilindeki içerikleri, ekstra bir ücret ödemeden ve mevcut TV kanallarının yayın akışına bağlı kalmadan internet üzerinden birçok farklı içeriğin izlenebildiği beIN CONNECT uygulaması, Digiturk uydu cihazını internete bağlayarak mobil ve masaüstü cihazlardan erişim imkanı sunuyor.

Digiturk kampanyasına dahil olan Extranet paketleri ve kampanya koşulları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak içinse Extranet noktalarının ziyaret edebileceği, bilgi@extranet.com.tr adresine e-posta gönderebileceği bildirildi. Yapılan açıklamada yine ayrıntılı bilgi için www.extranet.com.tr‘nin inceleyebileceği veya 0850 470 0 444 numaralı Extranet Müşteri Hizmetleri’ni arayarak da hizmetten faydalanabilineceği açıklandı.