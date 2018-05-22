Extranet, Aydem ve Gediz, bireysel kullanıcıları internet ile buluşturmayı hedefledikleri kampanya ile internetle tanışamamış vatandaşlara yönelik hesaplı internet paketleri sunuyor. Enerji ve telekomünikasyon sektörleri için öncü olan bu iş birliği sayesinde Aydem ve Gediz müşterileri, elektrik ihtiyaçlarının yanı sıra “İnternetsiz Ev Kalmasın” kampanyasına ve diğer avantajlı internet paketlerine Extranet Noktaları dışında Aydem ve Gediz Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden de ulaşabiliyor.

Extranet’in, Aydem ve Gediz müşterilerine 27 ay boyunca değişmeyen fiyatlarla sunacağı “İnternetsiz Ev Kalmasın” paketi; 4 Mbps 20 GB AKN Limitsiz ayda 9,90 TL olarak belirlendi. Müşteriler, dilerlerse sabit telefon hizmetinden de yararlanabilecek ve 1000 dk. sabit telefon hizmeti olan ‘Konuştukça Bağlan’ paketini de aynı faturaya ek olarak 15 TL fark ile toplam 24,90 TL’ye alabilecekler. Üstelik kampanya ilk 3 ay bedava olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen bireysel kullanıcıların adresinde daha önce internet tanımlanmamış veya internet hattının iptalinden en az 3 ay geçmiş olması gerekmektedir.

“Sıra dışı kampanyalarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Extranet Şirket Müdürü Mehmet Tekintaş, yapılan kurumsal iş ortaklığı ve Extranet hakkında görüşlerini şöyle belirtti: “Birey ve kurumların iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2015 yılında bilişim dünyasına adım attık. Tüm Türkiye genelinde ses, data ve katma değerli hizmetleri bireysel ve kurumsal anlamda sunabilen bir internet servis sağlayıcısı olarak gerek xDSL erişim teknolojileri, gerekse fiber optik kablo altyapıları üzerinden kullanıcılara ulaşabiliyoruz. Extranet olarak Türk Telekom ve Superonline ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’nin her noktasına sıra dışı kampanyalarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bugün itibari ile İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 44 Extranet Noktamız ve 115 kişilik ekibimiz ile müşterilerimize kesintisiz hizmet vererek müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedefliyoruz.”