Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 06:11

Eylül Metin yaza damgasını vuracak

İzmirli şarkıcı Eylül Metin’in yaza damgasını vuracak albümü yayınlandı.

Eylül Metin yaza damgasını vuracak

04 Temmuz 2017 06:11

Usta şarkıcı çıkış parçasına çok özel ve renkli bir klip çekti.


İzmirli şarkıcı Eylül Metin, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Yaklaşık 1 yıl boyunca titizlikle 5 parçalık maxi single hazırlayan Metin, pop müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Ünlü DJ Erdem Kınay ile ortak bir çalışma yapan başarılı şarkıcının ’Kıpır Kıpır’, ’Şıkır Şıkır’ ve ’Hadi Bay Bay’ gibi birbirinden hareketli parçaları tüm müzik marketlerinde yerini aldı. Maxi single’ın ardından Eylül Metin ’Tay Tay’ isimli parçasına renkli bir klip çekti. Pop müzik kanallarında yer alan klip çok sayıda hayranının beğenisini topladı. Albümü hakkında konuşan başarılı şarkıcı, ’’Albümümü dinlemeye başladığınızda; Tay Tay’da duracaksınız sonra tempo tutacaksınız, sonunda da Eylül Metin size sahnenin o benzersiz coşkusunu getirecek ve finalde Bay Bay diyecek. Kısaca bu yaz Eylül Metin ile Tay Tay coşacaksınız.’’şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:38
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!