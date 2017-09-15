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15 Eylül 2017 09:53

Eylül’de çim keyfi

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Yüksek Sadakat ile Türk pop-rock müziğinin en önemli isimlerinden Fuat Güner, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çim Konserleri”nde sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Eylül’de çim keyfi

15 Eylül 2017 09:53


Yaz akşamlarında İzmirli sanatseverlerin en çok rağbet ettiği mekanların başında gelen Tarihi Havagazı Fabrikası, Fuat Güner ile Yüksek Sadakat grubunu ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Çim Konserleri” kapsamında sahne alan Türk pop-rock müziğinin efsanelerinden Fuat Güner ve Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Yüksek Sadakat, sıcak Eylül akşamında İzmirli hayranları için tatlı bir imbat estirdi.


Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek kentte kazandırdığı Tarihi Havagazı Fabrikası’nın bahçesindeki çim alan üzerinde düzenlenen konsere binlerce İzmirli katıldı. Sanatçıların sahne almasından saatler önce konser alanını dolduran İzmirli müzikseverler, gece boyunca sanatçıların şarkılarına eşlik etti.


Çim konserlerinin 19 Eylül’deki konuğu, Akdeniz müziğini rock ile birleştiren Boom Pam olacak.




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