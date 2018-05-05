‘Eyvah Nadir’ Foça’da sahnelendi

Yaşamını Foça’da sürdüren Yazar Ahmet Metin Önel’in kaleme aldığı tek perdelik ve tek kişilik eser, tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı. Tiyatro sanatçısı Koray Karaca, Ali Meriç’in yönetmenliğinde sahneye konulan oyundaki üstün performansıyla, izleyenlerin büyük hayranlığını kazandı.

Koray Karaca, modern meddahlık havasında geçen oyunda, Nadir karakterinin trajikomik serüvenini, farklı karakterler üzerinden çeşitli kılıklara girerek canlandırdı.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nu ve Sanatçı Koray Karaca’yı tebrik eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘İlçemize değer katan Sanatçı dostumuz Ahmet Metin Önel’in yazdığı eserin Foça’mızda sahnelenmiş olması bizleri çok mutlu etti’’ dedi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin ve Foça Belediyesi Meclis Üyesi Beyhan Türker, Yazar Ahmet Metin Önel’e ve Oyuncu Koray Karaca’ya teşekkür çiçeği sundu.