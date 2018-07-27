F-16 pilotları eğitimlerini tamamlayıp brövelerini taktı

Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş eğitimlerini tamamlayan değişik rütbelerdeki 52 pilot, diploma ve brövelerini törenle aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bugün, 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü, çok daha disiplinli, motivasyonu, kendine inancı çok daha yüksek bir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var” dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde eğitim alan ve uçuş eğitimlerini derece ile bitiren 52 pilota diplomaları ile bröveleri Çiğli 2. Ana Jet Üssü’nde düzenlenen törenle verildi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve mezun olan pilotların yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışında olduğu için törene katılamadığını fakat herkese selamlarını ilettiğini belirtti.

“15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlüyüz”

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Oktay, şunları söyledi:

“15 Temmuz ihaneti sonrasında ülkemizin tüm kurumlarını hain FETÖ virüsünden temizlerken kurumlarımızın tamamını yeniden yapılandırma sürecine tabi tuttuk. Bu süreçte önceliği vatanımızın ve milletimizin güvenliğini emanet ettiğimiz kurumlara verdik. Harp okullarımızı da bu anlayışla daha nitelikli bir yapıya kavuşturduk. Attığımız bu kritik adımların meyvelerini hem içeride hem de dışarıda toplamaya başladık. Bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü, çok daha disiplinli, motivasyonu çok daha yüksek bir TSK’nın olduğunu vurgulamak isterim. Bizleri sevindiren en önemli unsur milli ve yerli ürünlerimizin gittikçe artan oranda kullanılmasıdır. Yerli İHA ve SİHA’larımızla, bunların yanında uçaklarda kullandığımız yerli mühimmatlar ve bunların entegrasyonunda da pilotlarımızın müthiş becerileri ile bunları en iyi sonuç alacak şekilde kullanmaları bizleri gururlandırdı.”

Hür jetler 2021’de göklerde olacak

Yerli ve milli sistemlerle ilgili müjdeler de veren Oktay, “Yerli eğitim uçağımız Hürkuş ile bu yıl sonunda pilot eğitimlerine başlayacağız. Aynı uçağımızın silahlı olarak muharebelere bir yıl sonra katılacağı, Hür jetimiz ise 2021’de pilotlarımızın hizmetinde olacak. Özgün helikopterimiz T 625’in de uçuşunu bu yıl sonunda hedefliyoruz. Saldırı ve genel maksat tipi helikopter programlarımız tamamen özgün olup, ürün çıkarma faaliyetlerine devam ediyor. Milli muharip uçak tasarımız hızla devam ediyor. 2023 hedefine kilitlendik. Hedefimiz milli ve yerli, 5’inci nesil savaş uçağımızı kullanma imkanını pilotlarımıza vermek istiyoruz” dedi.

“Ucuz tehditlere boyun eğmeyeceğiz”

Yeni dönemde yerli, milli ve asil duruşun güçlenerek devam edeceğine işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye olarak medeniyetlere beşiklik yaptık. İnsanlık tarihine yön verdik. Tüm dünyanın gözbebeği olan stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. İçinde yer aldığımız bu coğrafyada fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin tehlikelere ve tehditlere karşı da kendimizi en üst seviyede hazırlamanın gayretinde olmalıyız. Tüm imkansızlıklara rağmen bayrağımızı indirtmedik. Vatanın üzerine namahrem eli değmesine izin vermedik. Ebediyete kadar da bağımsızlığımızdan, onurumuzdan taviz vermeyecek, ucuz tehditlere boyun eğmeyecek, bu topraklarda hür ve başı dik bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Son yıllarda yaşadığımız her olay bize ülkemizin sosyal, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda daha güçlenerek yoluna devam etmesi gerektiğini gösterdi.”

“İki harekat TSK’nın gücünü dosta düşmana gösterdi”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerek terörle mücadele, gerekse Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’nda sürdürdüğü üstün başarılar ile her açıdan gücünün doruklarında olduğunu ve bunu dosta düşmana gösterdiğini kaydeden Fuat Oktay, “Türkiye, Suriye meselesinde sahadaki ve masadaki konumunu perçinledi. 15 Temmuz FETÖ ihaneti sonrası gerçekleştirdiğimiz bu iki harekat Türkiye’nin askeri kapasitesini göstermesinin yanı sıra kahraman ordumuzun caydırıcılığını da güçlendirdi” dedi.

“Gıpta edilecek başarı kazandık”

Törende konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Hava Kuvvetleri’nin sahip olduğu üstün teknoloji ürünü uçak ve silah sistemlerinin yanı sıra nitelikli, fedakar ve kahraman personeliyle dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir konuma ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

“Dünyanın her bölgesinde varlık gösteren, dinamik ve çevik yapısıyla bölgesel ve küresel barışın korunmasına önemli katkıları olan Hava Kuvvetlerinin kendine verilecek her görevi yerine getireceğine olan inancım tamdır. Özellikle son dönemde bölücü terör örgütüne vurulan ağır darbede Hava Kuvvetlerinde görev yapan kahraman arkadaşlarımın büyük emeği vardır. Teröristle mücadele harekatımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Hemen hemen bütün pilotlarımızın katılımıyla gerçekleşen son dönemlerinin en kapsamlı harekatları olarak tarihe geçen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Hava Kuvvetlerimiz büyük çaplı bir harekatı planlayıp, emir ve komuta edebileceğini ve başarıyla icra edebileceğini dost ve düşman herkese göstermiş, gıpta edilecek bir başarı kazanmıştır. Bu vesileyle büyük bir özveri ve gayretle gece gündüz demeden görevini icra eden başta kıymetli sayın Hava Kuvvetleri komutanımızı ve tüm arkadaşlarımı bir kez daha içtenlikle tebrik ediyorum. Kıymetli kahraman pilotlarım bu kutsal yuvada aldığınız askeri uçuş eğitimiyle en zor şartlarda dahi görevinizi yerine getireceğinize ve bayraklaşan Türk topraklarının bütünlüğünün ve güvenliğinin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerine güç katacağınıza yürekten inanıyorum.”

“Başları kartalın pençeleri arasında yok edilmiştir”

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ise şunları söyledi:

"15 Temmuz günü aramızda yuvalanmış bir kısım hainin, sahip olduğumuz yüce değerlere ihanet etmesi bizi derinden yaralamış olmasına rağmen bu şer odaklarının hevesleri kursaklarında bırakılmış, kartalın başını eğmeye çalışanların başları kartalın pençeleri arasında yok edilmiştir. Ayrıca 15 Temmuz sonrası gücünü kaybedeceği düşünülen Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Hava Kuvvetleri, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de milli menfaatleri korumaya devam ederken bir yandan da terörle mücadelede Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında yüzde 97 gibi ulaşılması güç vuruş oranıyla hedefleri yok etmiştir."

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarı ile bitiren pilotlara bröveleri takılarak, katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.