Fabrikadaki patlamada can pazarı: 1’i ağır 4 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir fabrikada, işçilerin çalıştığı sırada patlama meydana gelirken, can pazarının yaşandığı olayda 1’i ağır toplamda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Aliağa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki ocakta, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada adeta can pazarı yaşanırken, ilk belirlemelere göre 1’i ağır toplamda 4 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 ekiplerince yapıldı. Yaralılar Selim Altıcı, Cemal Alakuş, Cihan Karanlıkdere ve Musa Altay, ilk müdahalelerinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Selim Altıcı, vücudundaki ağır yanıklardan dolayı ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.