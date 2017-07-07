Fabrikadaki yangın dehşeti hava aydınlanınca ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir koli fabrikasında dün gece saatlerinde çıkan yangının dehşeti hava aydınlığında ortaya çıktı. Yangın, onlarca itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle saatler sonra sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çıkan yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, fabrikadaki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangındaki hasarın ise yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin de yine itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrası netlik kazanacağı bildirildi.