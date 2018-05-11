Fabrikalar iş arayanın ayağına gitti

TTO’da başlayan İstihdam Fuarında 50 fabrika yüzlerce işsiz ile iş görüşmesi yaptı.

Torbalı Ticaret Odası, İşkur ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Torbalı Kariyer ve İstihdam Fuarı düzenlendi. İş arayan ile işvereni bir araya getiren etkinlikte 50’yi aşkın fabrika temsilcisi, TTO hizmet binası sergi salonunda stant açtı. İşsiz vatandaşların istihdamına katkı sağlamak, iş aramak için harcanan zamanı ve maliyetleri azaltmak, ayrıca işverenlerin birebir görüşme yaparak ihtiyaç duydukları elemanları en kısa sürede karşılamasını sağlamak amacı ile düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha dolu geçti.

Öğrencilere eğitim

İlçede işsizliğin en aza indirilmesinin yanı sıra lise son sınıf öğrencilerine kariyer eğitimi verilmesini de kapsayan etkinlik, konferans salonunda gerçekleşen seminer ile daha da zenginleşti. Öğrenciler, İşkur uzmanlarından “Mülakat Teknikleri” ve “Özgeçmiş Hazırlama Metotları” gibi konularda eğitim aldı. İşkur uzmanları tarafından Piri Reis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve Torbalı Anadolu Lisesinde eğitim gören toplamda 150 öğrenciye meslek seçimi, geleceğin meslekleri ve iş arama becerileri konusunda sunumlar yapıldı.

“Hayallerinizin peşinden koşun”

Konferans salonunda gerçekleşen eğitim seminerinde öğrencilere hitap eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, önemli mesajlar verdi. “Hayallerinizin peşinden gidin, azmedin, vazgeçmeyin. İçinde çalışma hayatınızın olduğu hayallerin peşinden koşun. Her kariyer öyküsünün arkasında azmetmek vardır” diyen Olgun, istihdam fuarının ilçede sık sık dile getirilen "fabrikalar iş arıyor bulamıyor; işsizler iş arıyor, bulamıyor" sıkıntısının giderilmesi adına önemli olduğuna işaret etti. Torbalı Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayata geçirdikleri projeye gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten İşkur müdürleri Mustafa Şimşek ve Cemil Altun ise, hedeflerinin hem işverenin hem işsizlerin sıkıntısına çözüm bulmak olduğunu söyledi.