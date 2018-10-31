Fazıl Say, İzmir'i anlatan dev eserini ilk kez çaldı

Sanatçının İzmir Belediyesinin 150. kuruluş yıldönümü için özel olarak notalara döktüğü "İzmir Süiti" büyük beğeni topladı.

İzmir Belediyesinin kuruluşunun 150. yılı anısına, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan piyanist-besteci Fazıl Say'ın yaptığı özel beste, tüm sanatseverlerden tam not aldı. Say'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi için bestelediği "İzmir Süiti", ilk kez Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) özel programda seslendirildi. "Körfez Dalgaları", "Brahms İzmir'de", "Kordon'da Sessiz Sabah", "Chopin İzmir'de", "Urla Şiiri", "Rachmaninov İzmir'de" ve "Zeybek" başlıklı 7 bölümden oluşan "İzmir Süiti" adlı eser büyük beğeni topladı. Salonu dolduran sanatseverler, programın ardından sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Yoğun istek üzerine tekrar piyanosunun başına geçen Fazıl Say, Rachmaninov için uyarladığı İzmir Marşı yorumunu bir kez daha çaldı.

İzmir bestesini dünya dinleyecek

Çok sevdiği İzmir için böyle bir eser oluşturmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Fazıl Say, "İzmir Büyükşehir Belediyesi için bestelediğim İzmir Süiti'ni artık her konserimde çalacağım. Yani yılda en az 120 kez çalacağım bir eser oldu" diye konuştu.

Konserin ardından sanatçıya çiçek vererek teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ, kazandırdığı bu ölümsüz eser için tüm İzmirliler adına Fazıl Say'a teşekkürlerini iletti.

Ünlü sanatçı, bu özel İzmir bestesini, 27 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin 10. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek konserinde bir kez daha seslendirecek.