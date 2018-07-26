Fenerbahçe, Altınordu tesislerinde idman yaptı

Lig ekiplerinden Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe, Torbalı-Selçuk arasındaki Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde idman yaptı.

Fenerbahçe ile Altınordu arasında oynanacak dostluk maçı için İzmir’e gelen Fenerbahçe, Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi’nde antrenmana çıktı. Altınordu ile özel bir karşılaşma yapacak olan sarı lacivertli takım, taktik çalıştı. Bir grup taraftar ise içeriye alınmayınca ise slogan attı. İki takım arasındaki maç ise 27 Temmuz Cuma günü Bornova Belediye Stadı’nda gerçekleştirilecek.