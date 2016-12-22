Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 12:36

Fenerbahçe İzmir’de

Fenerbahçe İzmir’de

22 Aralık 2016 12:36

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maç için İzmir’e geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat’ın yedek ağırlıklı bir kadroyu tercih ettiği görüldü.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, bu akşam Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor’la oynayacağı 3. hafta maçı için İzmir’e geldi. Özel bir uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi 60’a yakın taraftar coşkuyla karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Dirk Advocaat’a sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli teknik adamın ligde az süre alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kafileyle İzmir’e geldiği görüldü.

Altınordu’dan hediye
Altınordu altyapısından yetişen Salih Uçan’ı görebilmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen Altınordu’nun minik futbolcuları, genç oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe kafilesine cevizli incir hediyelerini sundu. Fenerbahçe, maç saatine kadar kampa gireceği otele hareket etti.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı- lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in yer almadığı 17 kişilik Menemen Belediyespor kadrosunda şu isimler bulunuyor:
“Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Anıl Demir, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan Civelek, Miroslav Stoch, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao, Savaş Polat, Yiğithan Güveli, Abdurrahman Canlı, Muhammed Samed Karakoç, Erdican Şehit.”

Maç 20.30’da
İzmir Atatürk Stadında bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşlerin yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Mustafa Sönmez yapacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç