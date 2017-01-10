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10 Ocak 2017 15:01

Ferhat ile Şirin Selçuk’ta sahnelenecek

Ferhat ile Şirin Selçuk’ta sahnelenecek

10 Ocak 2017 15:01

Selçuk’ta perdelerini açacak olan Sahne Tozu Tiyatrosunun “Ferhat ile Şirin” adlı oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.
Daha önce Selçuk’ta Kibarlık Budalası, Bir Şehnaz Oyun, Yedi Kocalı Hürmüz, Kanlı Nigar, Kaç Baba Kaç gibi oyunları Selçuk’ta sahneleyen Sahne Tozu Tiyatrosu Selçuklu tiyatroseverler için bir kez daha “perde” diyor. Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları Nazım Hikmet’in yazdığı Nazlı Kayı’nın yönettiği Ferhat ile Şirin adlı iki perdelik yetişkin oyunu ile 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Efes Tiyatro Salonu’nda Selçuklu tiyatroseverlerle buluşacak.

Haldun Dormen imzası
Sanat danışmanlığını Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen’in yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu’nu Selçuk’tabir kez daha ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, “Selçuk sanatta ve tiyatroda önemli bir ivme kazandı. Sanatta yerel değerlerimize önem vermenin yanı sıra Sahne Tozu Tiyatrosu gibi ekiplerin sahne alması gerektiğini düşünüyoruz. Selçuklu hemşehrilerimi 12 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de sahnelenecek olan “Ferhat ile Şirin” adlı oyuna davet ediyorum” dedi.



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