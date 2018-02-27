Fethi Sekin Koşusu başlıyor

Katılımcı sayısının 700 olması beklenen koşuda, bu yıl tekerlekli sandalye sporcularının da yarışacağı belirtildi.

İzmir’de Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Sanayi Odası’nın desteği ile ikincisi organize edilen “Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu” 1 Mart’ta gerçekleştirilecek. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek koşu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yeni Senato Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet Ersan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Ali Aksu ve Ege Üniversitesi Spor Birimleri Dekanı Cengiz Metin katıldı.

"Fethi Sekin’in ruhu"

Üniversite olarak kahraman şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla ikinci kez organize ettikleri koşunun hazırlıklarını tamamladıklarını bildiren Prof. Dr. Budak, “Şehitlerimizin, milletimiz için yaptıkları fedakarlığın ödedikleri bedelin büyüklüğü ifade etmeye yetmez. Şehitlerimiz bizim istiklalimizin ve istikbalimizin ölümsüz sembolleridir. Anadolu’yu bize vatan kılan ruh, şehit polis memurumuz Fethi Sekin’in ruhudur. Ege üniversitesi olarak bu koşuyu kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla organize ediyoruz. Sporun birleştirici bir gücü var. Kahraman Şehitlerimiz Adına Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu ile hem o yüce ruhu yaşatacağız hem de sporun birleştirici yönüne dikkat çekeceğiz" dedi.

10 kilometre koşulacak

1 Mart’ta yapılacak koşuda bu yıl tekerlekli sandalye sporcularının da mücadele edeceğini belirten Budak, “10 kilometrelik yarışma Ege Üniversitesi 20 Mayıs Spor Tesisi önünden başlayacaktır. Ege Üniversitesi Kampüsü içerisinde iki tur koşularak başlangıç noktasında son bulacaktır. Yarışma, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği yarışma kurallarına göre yapılacaktır. Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, üniversitelere kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler, kulüplü ve ferdi lisanslı sporculara açık olacaktır. Parkurda sadece görevli araçlar seyredebilecektir. Yarışma ile ilgili gerekli sağlık, güvenlik, ulaşım, yarışma parkurunun hazırlanması ve göğüs numaralarının temini, cip sistemi kurulumu Ege Üniversitesi tarafından sağlanacaktır” diye konuştu. Tüm yarışmacıların aynı mesafeyi koşacağını dile getiren Budak, şunları söyledi: “Yarışma süresi 1 saat 30 dakika olacaktır. Tüm kategorilerde veteranlar da dahil ilk üçe giren sporculara kupa verilecektir. Koşu programı sabah 8.45 saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacaktır. Saat 8.50’de tekerlekli sandalye sporcuları start alacaktır. Diğer yarışmacıların koşu startı saat 9.00’da başlayıp saat 11.00’da yarışma ödül töreni ile son bulacaktır. Yarışmaya şimdiye kadar 700 kişi kayıt yaptırdı. Yüksek bir rakam.”

"Amaç koşuyu uluslararası hale getirmek"

Atletizm Federasyonu Başkanvekili Ali Aksu ise, “Biz Türkiye Atletizm Federasyonu olarak olarak bu işin her noktasında olmak için çaba sarf ediyoruz. Gereken neyse rektörlük aracılığı ile olur hale getirmek için çabalıyoruz. Amacımız bu anlamlı koşuyu uluslararası hale getirmek. Rektörümüz bu konuda da destek vereceğini söyledi. İyi ki bu yarış var; bütün şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.