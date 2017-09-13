FETÖ ve PKK tehdidiyle 2 milyon TL dolandırdılar

Çetenin bu yöntemle 2 milyon TL’ye yakın para elde ettiği öğrenildi.

Foça Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kendilerine polis süsü vererek telefonla vatandaşları arayarak dolandıran çeteden 2 kişiyi Foça’da yakaladı. Son 1 ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen M.T. (17) ve H.A. (18) düzenlenen operasyonla Foça’da, aynı olaylarla ilgili olarak A.Ç. ise (18) Eskişehir’de yakalandı. Dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayarak kendilerinin polis olduğunu, aradıklarını kişinin FETÖ üyesi olduğunu ya da PKK terör örgütüne para aktararak yardım ettiğini tespit ettiklerini, hapse girmemeleri için yardım edeceklerini ancak bu iş için gerekli parayı vermeleri gerektiğini söyleyerek vatandaşları dolandırdıkları ve bu yöntemle 2 milyon TL’ye yakın para elde ettikleri öğrenildi. Kandırdıkları vatandaşlardan parayı kurye göndererek elden aldıkları belirlenen çete üyeleri, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Çetenin elebaşı olduğu sanılan bir kişinin aranmasına ise devam ediliyor.