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FETÖ'nün esnaf yapılanması operasyonunda 7 tutuklama

İzmir’de FETÖ’nün esnaf yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.


Buca ilçesinde 16 Kasım'da FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şahıstan 2'si cumartesi günü adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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